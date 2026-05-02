Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt?

Đầu năm 2026, nhiều dự án nhà ở xã hội có giá dưới 20 triệu đồng được ra mắt thị trường. Đơn cử, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh, Hà Nội) được mở bán với mức giá từ 15,7 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và phí bảo trì). Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội trước đây), dự án CT2 đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ (đợt 1) với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m² có giá hơn 1,24 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất 69,8m² có giá trên 1,38 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi có mức giá tạm tính 24,7 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), căn hộ nhỏ nhất sẽ có giá khoảng 999 triệu đồng, trong khi các căn diện tích lớn hơn là gần 1,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm 2026, đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn (đạt 144% so với chỉ tiêu được giao); đã hoàn thành 5.426 căn; 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Các chuyên gia nhận định, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội giá rẻ có thể giúp mặt bằng giá nhà hạ nhiệt.

Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 nhấn mạnh, giá nhà hiện nay khá cao, nhưng nếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ dồi dào thì mặt bằng này sẽ được kéo xuống.

Trong quá khứ, ở giai đoạn 2008 - 2010 có dự án chung cư giá 50 - 70 triệu đồng/m². Thế nhưng, đến năm 2011 - 2013, khi thị trường xuất hiện các dự án nhà thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội, bình quân ở mức 11 - 15 triệu đồng/m² thì lập tức giá chung cư trên thị trường giảm nhiệt.

Ví dụ, vào năm 2010, dự án chung cư Indochina Plaza trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) có giá bán bình quân 50 - 60 triệu đồng/m². Nhưng đến năm 2013, khi nguồn cung tăng, giá nhiều căn hộ ở khu này chỉ còn 30 - 35 triệu đồng/m².

Với những diễn biến thực tế trên, ông Quê nhận định nếu kịch bản cũ lặp lại, giá nhà có thể giảm từ năm 2026. Lý do là bởi các dự án nhà ở nói chung và các dự án nhà ở xã hội sẽ bắt đầu hoàn thiện về thủ tục, đẩy nguồn cung tăng lên, kích thích giá nhà hạ nhiệt.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định, khi nguồn cung nhà ở xã hội gia tăng, thị trường nhà ở thương mại chắc chắn sẽ giảm giá, do người dân có xu hướng chuyển dịch nhu cầu.

Ông Điệp cũng lý giải nguyên nhân khiến giá nhà ở xã hội tại nhiều dự án vẫn chưa thấp như kỳ vọng, xuất phát từ chi phí hạ tầng, quản lý vận hành, lãi vay và giá vật liệu xây dựng tăng cao. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhà ở thương mại. Vì thế, các địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ để kéo giảm chi phí và giá bán, tạo cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo người dân.

“Tuy nhiên, muốn thu hút người dân, cần có khung pháp lý cụ thể dành cho nhà đầu tư, đồng thời phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật - không thể chỉ xây nhà. Xây nhà ở xã hội cũng cần đảm bảo chất lượng, bởi hiện nay định mức vật tư, vật liệu vẫn còn thấp”, ông Điệp nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, sự phát triển của nhà ở xã hội và nhà giá rẻ sẽ giúp giá nhà thương mại đi xuống và dễ mua hơn.

“Nguồn cung nhà ở xã hội đang tăng mạnh là những tín hiệu tích cực cho thị trường, giúp người dân - đặc biệt là người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang - có điều kiện tốt hơn để tiếp cận nhà ở. Tuy nhiên, có một thực tế là là nhà ở xã hội chỉ giải quyết được nhu cầu cho một nhóm đối tượng nhỏ của thị trường. Cho nên rất khó có thể kỳ vọng nhà ở xã hội sẽ có những tác động lớn, kéo giảm giá nhà xuống ngay và mạnh được bởi nhu cầu hiện vẫn đang rất lớn mà nguồn cung thì nhỏ giọt”, ông Đính nói.

Cũng theo ông Đính, Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội. Những điểm mới trong các bộ luật này góp phần tháo gỡ khó khăn mà thị trường phải đối mặt trong thời gian qua, trong đó có những “điểm nghẽn” về nhà ở xã hội.

Trong đó, Luật Nhà ở mới quy định những doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ở xã hội sẽ nhận được nhiều ưu đãi với các cơ chế thông thoáng hơn. 20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội sẽ thuộc trách nhiệm quy hoạch của từng địa phương, căn cứ vào đó các địa phương sẽ có chính sách phát triển nhà ở, bố trí quỹ đất thực sự phù hợp.

"Một trong những cách để cải thiện mặt bằng giá bán của loại hình căn hộ chung cư là cải thiện được nguồn cung của thị trường, trong đó nguồn cung nhà ở xã hội tăng sẽ kéo mặt bằng giá xuống", ông Đính cho hay.