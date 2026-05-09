Cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội từ 11-13/5

Thông tin mới nhất về phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều phương tiện mới nhất trên một số tuyến đường trọng điểm để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vừa được Công an Hà Nội công bố.

Theo thông báo, đại hội được tổ chức từ ngày 11/5 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội). Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và phục vụ công tác tổ chức sự kiện, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng và hạn chế phương tiện trong nhiều khung giờ.

Lực lượng CSGT Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường phục vụ đại hội diễn ra từ ngày 11-13/5. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 11/5, việc tạm cấm và hạn chế phương tiện được áp dụng từ 12h đến 14h và từ 16h đến 17h30.

Trong hai ngày 12 và 13/5, các khung giờ tạm cấm và hạn chế gồm từ 6h30 đến 8h30, từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h đến 17h30.

Trong thời gian trên, Hà Nội tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường.

Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Các tuyến đường nằm trong diện phân luồng, hạn chế gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại, cùng đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70.

Để giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Thủ đô, Công an TP Hà Nội cũng đưa ra nhiều hướng di chuyển thay thế cho các phương tiện liên tỉnh.

Theo đó, xe từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc được hướng dẫn lưu thông theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Trong khi đó, các phương tiện từ phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên được phân luồng theo hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và chiều ngược lại.

Đối với phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lộ trình thay thế được khuyến nghị là Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra đại hội.

Đồng thời, các phương tiện khi gặp đoàn xe ưu tiên làm nhiệm vụ cần nhanh chóng chuyển hướng vào các tuyến đường ngang hoặc nút giao gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.