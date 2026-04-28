Bộ Nội vụ: Đề xuất các phương án cụ thể về cải cách tiền lương trong quý 2

Thông tin trên được ông Đỗ Văn Phong, Trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng và Truyền thông, Bộ Nội vụ đề cập tại cuộc họp báo chiều 28/4.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026, ông Đỗ Văn Phong cho biết, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83 ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206 ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

"Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình", đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Ngành Nội vụ cũng sẽ triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ; triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động; triển khai xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được Bộ Nội vụ triển khai trong quý 2 là tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, Bộ tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Đỗ Văn Phong, Bộ Nội vụ sẽ đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng tập trung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định.

Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

"Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ theo hướng tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức, bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt", ông Đỗ Văn Phong phát biểu.

Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.