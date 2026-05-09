Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Dự thảo Nghị định này thay thế Nghị định 75/2021 của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023 Chính phủ và Nghị định 77/2024 của Chính phủ.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công lên hơn 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Tuấn Minh)

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên 8%

Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này đã có tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%).

Do đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%) từ ngày 1/7/2026. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Về nguyên tắc điều chỉnh, cơ quan soạn thảo định hướng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thì giữ nguyên mối tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện hành so với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được điều chỉnh tăng bằng với tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 8%.

Còn với mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng năm, một lần và mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ thì tiếp tục gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như quy định hiện hành.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ hưởng trợ cấp hơn 9 triệu đồng/tháng

Dự thảo Nghị định được Bộ Nội vụ xây dựng cũng ban hành kèm theo phụ lục về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; phụ lục về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; phụ lục về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.

Theo đó, dự kiến mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 3.115.000 đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 3.012.000 đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 9.036.000 đồng.

Cũng theo dự kiến của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 9.036.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên mức 2.524.000; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1.807.000 đồng.