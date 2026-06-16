Đề nghị truy tố cựu chủ tịch xã ở Lào Cai cùng 7 bị can rút tiền ngân sách

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án liên quan hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập), đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 8 bị can.

Theo kết quả điều tra, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước đây, nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024 đến 2025.

Trụ sở UBND xã Suối Giàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can là những người từng công tác tại xã Suối Giàng và huyện Văn Chấn, gồm cựu chủ tịch UBND xã, kế toán ngân sách, cán bộ văn hóa xã, trưởng phòng và một số công chức cấp huyện. Các bị can bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố thêm một chủ hộ kinh doanh về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian thực hiện dự án, các bị can đã lợi dụng vị trí công tác được giao để lập các hồ sơ, chứng từ thanh toán không phản ánh đúng chi phí thực tế phát sinh. Từ những chứng từ này, kinh phí dự án được thanh quyết toán, qua đó rút tiền từ ngân sách nhà nước và sử dụng trái quy định.

Hành vi của các bị can đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách đầu tư phát triển du lịch cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quá trình điều tra cũng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi toàn bộ số tiền Nhà nước bị thất thoát. Theo cơ quan công an, tỷ lệ thu hồi tài sản trong vụ án đạt 100%.

Bên cạnh đó, hồ sơ vụ việc liên quan đến các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hóa đơn đã được chuyển cơ quan thuế xử lý theo thẩm quyền. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính được xác định là 210 triệu đồng.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 8 bị can.