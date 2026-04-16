Đề nghị truy tố 2 trùm đường dây sản xuất sữa giả cho trẻ sinh non, bà bầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án sữa giả của Công ty Rance phamar và các công ty liên quan; đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 29 đối tượng về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Hà Nội và Hoà Bình.

Cầm đầu đường dây là Hoàng Mạnh Hà (quê ở Hải Phòng, trú tại toà nhà The Pride, phường Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Mạnh Cường (trú ở phường Hà Đông, Hà Nội); bị Cơ quan điều tra khởi tố 3 tội là: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, nhận thấy việc kinh doanh sữa đem lại lợi nhuận lớn, Hà thành lập Công ty Rance Pharma, còn Cường lập Công ty Hacofood Group. Cả hai sau đó cùng tổ chức nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ, Hà Nội), giao cho Hồ Sỹ Ý (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều hành.

Nhà máy này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood Group.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân tại cơ quan công an.

Sau đó, Hà và Cường liên doanh, góp cổ phần với nhiều người khác để lập thêm 9 công ty, tạo thành một “hệ sinh thái” phục vụ việc đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, gắn nhãn thương hiệu và trực tiếp kinh doanh, phân phối hàng hóa sản xuất từ nhà máy.

9 pháp nhân này gồm Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và dược Á Châu.

Dù là người điều hành thực sự, nhưng từ cuối năm 2024, hai bị can lần lượt chuyển cho cấp dưới đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật để che giấu vai trò của mình.

Để triển khai sản xuất, Hà và Cường phân công Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Theo kết luận điều tra, tùy từng giai đoạn, nhóm này phối hợp với nhiều người để lập hồ sơ, chỉnh sửa tài liệu, hoàn thiện việc công bố sản phẩm ra thị trường.

Công bố có tổ yến, đông trùng hạ thảo nhưng sản phẩm thực tế không có

Theo cáo buộc, các đối tượng tập trung sản xuất các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các thành phần được công bố trên nhãn như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó… thực tế hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Thay vào đó, các bị can đã bỏ bớt một số nguyên liệu đầu vào, thay thế bằng thành phần khác và bổ sung phụ gia để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

Không chỉ gian dối ở công thức, nhóm này còn bị xác định làm sai quy định kiểm nghiệm.

Theo kết luận điều tra, Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương và những người liên quan không cung cấp mẫu sản phẩm cho các đơn vị kiểm nghiệm như Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty TNHH Khoa học công nghệ Avatek…, nhưng vẫn được cấp các phiếu kết quả thử nghiệm khống để hoàn thiện hồ sơ công bố. Cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu giả mạo trong công tác này để tiếp tục điều tra riêng.

Sau khi có hồ sơ công bố, tài liệu được chuyển cho Hồ Sỹ Ý để tổ chức sản xuất. Ý lập lệnh sản xuất bằng file Excel, ghi rõ tên sản phẩm, khối lượng, danh mục và định lượng nguyên liệu, sau đó ký lệnh, thông báo qua nhóm Zalo nội bộ và chỉ đạo xuất kho, phối trộn, chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng, hoàn thiện đóng gói rồi nhập kho thành phẩm.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Cường, Hà, Kiên và Ý đã thống nhất thay đổi công thức so với hồ sơ đã công bố.

Cụ thể, các đối tượng bị cáo buộc thay chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp, đồng thời cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác. Dù biết việc thay đổi này làm giảm chất lượng sản phẩm, nhóm bị can vẫn tiếp tục sản xuất trong thời gian dài.

Kết quả điều tra cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, đường dây này đã sản xuất 426 sản phẩm sữa dạng bột giả. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 27.138 lon, hộp. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ đều là hàng giả do hàm lượng các chất không đạt 70% so với mức công bố trên nhãn.

Bộ Công an xác định bằng thủ đoạn thay thế, cắt giảm nguyên liệu, Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ hơn 170.000 hộp, thu gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại trong hệ sinh thái đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa theo giá thị trường được xác định hơn 54 tỷ đồng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.