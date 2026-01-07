Ông trùm sản xuất sữa giả Hiup Hoàng Quang Thịnh bị đề nghị mức án 25-28 năm tù

(VTC News) -

Sáng 7/1, sau 2 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội đưa ra mức án đề nghị với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất hơn 4,5 triệu lon sữa giả, thu 2.400 tỷ đồng, liên quan Công ty Z Holding và các công ty trong hệ sinh thái này.

Theo đó, 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 15-16 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, từ 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 25-28 năm tù.

4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh bị đề nghị từ 13-14 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, từ 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23-26 năm tù.

La Khắc Minh từ 11-12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, từ 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ 3-4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21-24 năm tù.

Các bị cáo tại toà.

Nguyễn Thị Thu Hiền từ 5-6 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6-7 năm 6 tháng tù.

Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt từ 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama) từ 6-7 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban Tài chính) từ 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban Kế toán) từ 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) từ 2-3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) từ 2-3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trương Hoài Thu (nhân viên Kế toán) từ 18-24 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng mức đề nghị từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm bị cáo còn lại gồm: Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) từ 7-8 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) từ 7-8 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) và Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) cùng mức đề nghị từ 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.