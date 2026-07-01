Danh sách những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 1/7, Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách 277 thí sinh trúng tuyển thẳng năm 2026.

Trong đó, đông nhất là ngành Y khoa với 176 em, ngành Răng – Hàm – Mặt với 48 em, ngành Tâm lý học với 35 em. Các ngành còn lại có khoảng 1 - 4 thí sinh trúng tuyển.

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết thí sinh trúng tuyển sử dụng giải Khoa học kỹ thuật phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của trường.

Tất cả các thí sinh này sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Xem danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện diện tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 TẠI ĐÂY.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu theo các phương thức là Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 chỉ tiêu theo hai phương thức là Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Về mức học phí, nhà trường dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.