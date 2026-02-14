Trường Đại học Y Hà Nội bỏ tổ hợp C00 sau 2 năm áp dụng

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, năm nay trường dự kiến tuyển khoảng 2.150 chỉ tiêu theo hai phương thức, gồm xét tuyển thẳng (40%) và xét dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (60%). Nếu không tuyển đủ, số chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét điểm thi.

Năm nay, nhà trường dự kiến xét tuyển theo 6 tổ hợp. So với năm ngoái, trường bỏ xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và B08 (Toán, Sinh, Anh); bổ sung một số tổ hợp mới, gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Y Hà Nội cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ quốc tế khác.

Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 17 đến 28,7, trong đó ngành Tâm lý học xét tuyển theo tổ hợp C00 có mức điểm cao nhất. Trong khi đó, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm.