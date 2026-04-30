Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu xét điểm thi đánh giá năng lực

Ngày 30/4, Trường Đại học Y Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Năm nay, trường tuyển 2.150 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái.

Các phương thức xét tuyển bao gồm Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Về tổ hợp xét tuyển, trường sẽ xét 6 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh).

Nhà trường cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có các chứng chỉ quốc tế từ 0,75 – 1,5 điểm, với IELTS từ 5.5.

Về mức học phí, nhà trường dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.

Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển của Trường Đại học Y Hà Nội như sau: