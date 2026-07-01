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Xuất bản ngày 01/07/2026 12:08 PM
Xuất bản ngày 01/07/2026 12:08 PM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/6 đến 26/6

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 452 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/6 đến 26/6

Từ ngày 20/6 đến 26/6, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 452 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Xa Đức Hùng trong bài viết “Nỗi đau thấu tủy của người mẹ nhìn con 11 tuổi mất dần từng phần cơ thể

- Em Đặng Đăng Dương trong bài viết “Thiếu niên 15 tuổi ung thư giai đoạn cuối: Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé

- Chị Nguyễn Thị Bích Thục trong bài viết “Mẹ ung thư giai đoạn cuối: ’Em không sợ chết, chỉ sợ con 15 tuổi bơ vơ‘

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/6 đến 26/6 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

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