Đánh giá xe Porsche Cayenne Electric 2026 - SUV điện cực mạnh, sạc siêu nhanh

(VTC News) -

Porsche tiếp tục mở rộng danh mục xe điện khi ra mắt Cayenne Electric, mẫu SUV từng góp phần thay đổi cách nhìn về xe đa dụng hiệu suất cao. Trước đây, Cayenne gắn liền với động cơ V8 công suất lớn nhưng xu hướng điện hóa khiến hãng chuyển sang nền tảng thuần điện.

Tất cả phiên bản Cayenne Electric đều trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Bản tiêu chuẩn cho công suất 442 mã lực, mô-men xoắn 835 Nm, tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,8 giây. Giá khởi điểm cho chiếc xe tại châu Âu từ 109.900 euro, có thể vượt 150.000 euro nếu bổ sung các tùy chọn.

Thiết kế quen thuộc, thay đổi tập trung vào khí động học

Ngoại hình Cayenne Electric không có nhiều thay đổi đột phá so với bản động cơ đốt trong. Thiết kế tổng thể mang tính kế thừa, các cải tiến chủ yếu nằm ở cấu trúc kỹ thuật và khí động học.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống cửa gió chủ động đặt ở cản trước, có thể đóng hoặc mở tùy theo nhu cầu làm mát. Cụm đèn pha sử dụng dải LED nhỏ, thiết kế đơn giản, khác biệt so với kiểu đèn tròn đặc trưng trước đây.

Bề mặt đầu xe được làm mượt, giúp giảm lực cản không khí. Thân xe giữ kiểu dáng SUV quen thuộc của Porsche với cửa sổ thấp, vòm bánh xe lớn và mái dốc nhẹ.

Xe sử dụng bộ mâm kích thước lớn, phía sau là lốp 315/35 R22, phía trước là lốp 275/40 R22. Cổng sạc được thiết kế ẩn trong thân xe, mở bằng cơ chế điện tử.

Cayenne Electric hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW. Trong điều kiện lý tưởng, pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong 16 phút. Với bộ sạc AC Type 2 công suất 22 kW, thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ.

Phần đuôi xe gây nhiều tranh luận khi thiết kế tối giản, ít chi tiết nhận diện. Xe không sử dụng logo lớn, chỉ sử dụng các chi tiết giả như khe gió và bộ khuếch tán.

Nội thất số hóa, bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Khoang nội thất Cayenne Electric được làm mới gần như hoàn toàn, ngoại trừ vô-lăng giữ nguyên từ các mẫu Porsche khác. Phía sau vô-lăng là cảm biến quét mắt nhằm phát hiện tình trạng buồn ngủ của người lái.

Cụm đồng hồ trung tâm sử dụng màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, kết hợp các nút cảm ứng hai bên. Bên trái điều khiển hệ thống đèn, bên phải quản lý các chức năng như kiểm soát lực kéo, độ cứng giảm xóc, nâng hạ hệ thống treo khí nén và camera.

Nút khởi động đặt bên trái vô-lăng, kích thước nhỏ và sử dụng vật liệu nhựa. Cần số bố trí phía bên phải, có thiết kế đơn giản. Ngoại trừ hai chi tiết này, nội thất đều sử dụng vật liệu da mềm và độ hoàn thiện chắc chắn.

Ghế ngồi thiết kế ôm người, hỗ trợ tốt khi vận hành. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cong cỡ lớn. Bên dưới là các phím điều chỉnh nhiệt độ nhanh, các thiết lập điều hòa nâng cao được tích hợp vào giao diện màn hình.

Một chi tiết đáng chú ý là phần đệm tay bọc da đặt trước màn hình, giúp thao tác cảm ứng chính xác hơn khi xe đang di chuyển. Bên dưới là khoang chứa đồ sâu, nối liền với bệ trung tâm có thể chứa chai lớn hoặc vật dụng cỡ lớn.

Hành khách phía trước có màn hình riêng, hỗ trợ nhiều tính năng tương tự màn hình trung tâm nhưng tối ưu cho việc xem video, không gây xao nhãng người lái.

Hàng ghế sau giữ không gian rộng rãi, có thể điều chỉnh điện, tích hợp sưởi và thông gió tùy phiên bản. Xe cũng có rèm che nắng và hệ thống điều hòa riêng cho hàng ghế sau. Mái kính cho phép điều chỉnh độ trong suốt và có thể mở nghiêng.

Không gian chứa đồ lớn, bổ sung cốp trước

Khoang hành lý phía sau xe có dung tích 781 lít, tăng lên 1.588 lít khi gập hàng ghế sau. Dưới sàn có thêm ngăn chứa đồ giúp tăng tính tiện dụng.

Trong khoang hành lý có các nút điều khiển ghế trước và hệ thống treo, cho phép hạ thấp xe khi cần xếp đồ nặng. Xe cũng tích hợp móc kéo có thể gập mở bằng nút bấm.

Nhờ sử dụng hệ truyền động điện, Cayenne Electric có thêm khoang chứa đồ phía trước với dung tích 90 lít, hỗ trợ chứa các vật dụng nhỏ.

Trang bị công nghệ tập trung vào tính thực dụng

Phiên bản trưng bày là xe tiền sản xuất nên một số tính năng chưa hoàn thiện. Tuy vậy, hệ thống hỗ trợ lái cho phép tắt nhanh các cảnh báo như nhận diện đèn giao thông thông qua phím tắt.

Người dùng có thể tùy chỉnh chế độ lái và cánh gió sau ngay trong xe mà không cần đạt tốc độ kích hoạt tự động. Hệ thống đèn nội thất có nhiều chế độ nhưng chưa được kích hoạt đầy đủ trên mẫu thử nghiệm.

Giao diện giải trí trung tâm và màn hình hành khách cung cấp nhiều thông tin và chức năng, tập trung vào khả năng sử dụng thực tế thay vì bổ sung các tính năng phức tạp.