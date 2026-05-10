300 người vượt mưa lớn xuyên rừng tìm người đàn ông mất tích khi hái thảo dược

Tối 10/5, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Minh Hữu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi, trú thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang), người mất tích khi vào rừng hái thảo dược.

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Quang, khu vực ông Tá mất liên lạc nằm tại tiểu khu 285, thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, đồi núi cao từ khoảng 500-1.000m so với mực nước biển, nhiều khe sâu, rừng rậm và diện tích rộng.

Thời điểm lực lượng triển khai tìm kiếm cũng có mưa lớn nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, các tổ tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy ông Tá.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá mất tích từ hôm 8/5. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Trước đó, Công an xã Bắc Quang tiếp nhận tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi (sinh năm 1958, vợ ông Tá) rằng chồng bà đi vào khu vực rừng Nặm Ký từ khoảng 8h ngày 8/5 để tìm thảo dược. Khi rời nhà, ông Tá mặc áo màu vàng, quần ngố, mang theo quẩy tấu nhựa màu xanh, dao đi rừng, cơm nắm và dẫn theo một con chó màu đen.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với ông nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Nhiều mũi tìm kiếm được chia ra để rà soát các khu vực khe suối, hẻm đá và những nơi hiểm trở trong rừng. Tuy nhiên, địa hình dốc cao, đường rừng trơn trượt do mưa kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ phải mang theo cơm nắm, nghỉ tạm trong rừng để duy trì việc tìm kiếm liên tục. Lực lượng cứu hộ thay phiên băng rừng, lội suối trong điều kiện thời tiết xấu với hy vọng sớm tìm thấy người mất tích.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân tại các khu vực lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin liên quan đến ông Triệu Chàn Tá, người đàn ông mặc áo vàng, đi cùng chó đen, cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bắc Quang qua số điện thoại 0982.291.819 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.