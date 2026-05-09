Không có Vietnam Motor Show 2026, cuộc đua hãng xe chuyển sang 'sân khấu' riêng?

Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa chính thức thông báo Triển lãm Ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2026 không được tổ chức trong năm nay.

Theo VAMA, quyết định tạm dừng triển lãm năm nay được đưa ra sau quá trình cân nhắc và tham khảo ý kiến từ các thành viên trong hiệp hội. Động thái này nhằm đảm bảo các hoạt động chung của ngành phù hợp hơn với mục tiêu truyền thông, kế hoạch ra mắt sản phẩm cũng như chiến lược kinh doanh của đa số hãng xe thành viên.

VAMA cho biết Vietnam Motor Show nhiều năm qua vẫn là kênh kết nối quan trọng giữa doanh nghiệp ô tô và người tiêu dùng, đồng thời đóng vai trò tạo điểm nhấn truyền thông cho thị trường ô tô Việt Nam.

Dù triển lãm quy mô lớn sẽ không diễn ra trong năm 2026, các thương hiệu thuộc VAMA vẫn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm và hoạt động xúc tiến riêng nhằm duy trì kết nối với khách hàng.

Theo hiệp hội, các sự kiện độc lập của từng hãng sẽ góp phần giữ nhịp sôi động cho thị trường, đồng thời mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới cho người tiêu dùng.

Triển lãm Ô tô Việt Nam không được tổ chức vào năm 2026. (Ảnh: Mạnh Hùng)

VAMA cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các kế hoạch phù hợp hơn cho tương lai và công bố vào thời điểm thích hợp. Lần gần nhất, Triển lãm Ô tô Việt Nam được tổ chức vào năm 2024 tại TP.HCM với sự tham gia của 19 thương hiệu.

Tuy nhiên, việc triển lãm lớn nhất ngành xe tại Việt Nam bị hủy bỏ trong năm nay không đồng nghĩa thị trường ô tô trong nước hạ nhiệt.

Ngược lại, ngành ô tô Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Năm 2025, doanh số của các thành viên Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 375.736 xe, tăng 10,5% so với năm trước. Đáng chú ý, trong tháng cuối năm, lượng xe lắp ráp trong nước đã vượt xe nhập khẩu - diễn biến cho thấy sức phục hồi rõ nét của thị trường.

Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2026. Riêng tháng 3, toàn thị trường tiêu thụ 38.704 xe, tăng 101% so với tháng trước và cao hơn 122% so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian gần đây, nhiều hãng xe cũng đẩy mạnh các sự kiện giới thiệu sản phẩm riêng với quy mô ngày càng lớn, mức độ đầu tư cao và khả năng tương tác trực tiếp với khách hàng tốt hơn. Không ít chương trình được tổ chức kết hợp cả trực tiếp lẫn trực tuyến, tạo hiệu ứng truyền thông không thua kém các kỳ triển lãm ô tô trước đây.

Dù vậy, Vietnam Motor Show vẫn được xem là "điểm hẹn" quen thuộc của người yêu xe tại Việt Nam. Tại những thị trường phát triển như Mỹ, Trung Quốc hay gần nhất trong khu vực là Thái Lan, các triển lãm ô tô thường niên vẫn duy trì sức hút riêng nhờ khả năng quy tụ nhiều thương hiệu, công nghệ và xu hướng mới trong cùng một không gian trải nghiệm.