Before All thử thách ngâm pin xe điện trong nước

Thử nghiệm trực tiếp gây chú ý tại sự kiện

Tại một workshop công nghệ tổ chức ở Hà Nội, Before All đã thực hiện màn trình diễn đưa bộ pin xe điện vào môi trường nước trong điều kiện kiểm soát.

Theo ghi nhận, bộ pin vẫn duy trì hoạt động ổn định, không xuất hiện hiện tượng chập cháy hay gián đoạn vận hành. Thử nghiệm được thực hiện trực tiếp trước sự chứng kiến của khách mời, đại diện báo chí và các đối tác.

Đây được xem là cách tiếp cận trực quan nhằm kiểm chứng khả năng vận hành và độ an toàn của pin – bộ phận quan trọng nhất trên xe điện.

“Chúng tôi lựa chọn cách chứng minh bằng thực tế để người dùng có thể trực tiếp quan sát và đánh giá công nghệ, thay vì chỉ tiếp cận qua thông số”, đại diện Before All chia sẻ.

Công nghệ pin hướng tới tiêu chuẩn an toàn cao hơn

Theo doanh nghiệp, công nghệ pin mới được phát triển với trọng tâm là nâng cao tiêu chuẩn an toàn, khả năng chống nước và độ bền trong điều kiện vận hành thực tế.

Trong bối cảnh hạ tầng đô thị tại Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập cục bộ, khả năng chống nước của pin được xem là yếu tố quan trọng đối với người sử dụng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực phương tiện điện nhận định, việc minh bạch hóa công nghệ thông qua các thử nghiệm thực tế sẽ góp phần nâng cao niềm tin của thị trường.

Thị trường xe điện tăng tốc, yêu cầu cao hơn về công nghệ

Thị trường xe điện tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt ở phân khúc xe hai bánh.

Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy, lượng tiêu thụ xe máy điện tăng mạnh trong thời gian gần đây, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường lớn trên thế giới. Xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện ngày càng rõ rệt tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố giá và thiết kế, người dùng ngày càng quan tâm tới các tiêu chí như:

Độ an toàn của pin

Độ bền và khả năng vận hành

Hệ thống hạ tầng sạc

Đây cũng là những yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi trong thời gian tới.

Before All mở rộng hệ sinh thái xe điện

Song song với việc phát triển công nghệ pin, Before All cho biết đang triển khai chiến lược mở rộng hệ sinh thái xe điện trong năm 2026.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu:

Kết nối 3–5 đơn vị vận chuyển giao hàng nhanh, thúc đẩy sử dụng xe điện trong logistics

Hoàn thành 500 trạm sạc nhanh trước quý II/2026 tại các trung tâm vận chuyển

Đạt 1.000 trạm sạc nhanh tại Hà Nội vào cuối năm 2026, đồng thời mở rộng tại TP.HCM

Hệ thống trạm sạc được định hướng theo tiêu chuẩn sạc nhanh, với thời gian khoảng 30 phút để sạc đầy và 15 phút có thể tiếp tục di chuyển phục vụ nhu cầu giao nhận.

Bên cạnh đó, chương trình “thu xe xăng – đổi xe điện” cũng đang được triển khai tại hệ thống đại lý nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi phương tiện.

Cạnh tranh chuyển sang công nghệ và hạ tầng

Các chuyên gia cho rằng, thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên nền tảng công nghệ và hệ sinh thái, thay vì chỉ tập trung vào giá bán.

Việc doanh nghiệp chủ động thử nghiệm, công bố và minh bạch công nghệ được xem là một trong những yếu tố giúp gia tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Trong xu hướng phát triển giao thông xanh, những doanh nghiệp đầu tư đồng bộ vào công nghệ pin, hạ tầng sạc và khả năng ứng dụng thực tế sẽ có lợi thế trong dài hạn.