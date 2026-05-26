Đang xét xử giang hồ Tài 'đen' cùng đồng bọn trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, nơi thường trú: phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, nơi thường trú: phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là 2 kẻ liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh phiên tòa xét xử giang hồ Tài "đen" cùng đồng bọn trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Hai bị cáo này bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Phiên xét xử công khai bắt đầu lúc 8h hôm nay, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (số 1 đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn).

Bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài "đen") tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn.

Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại Thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, Tài và Ân đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bị bắt giữ.

Khoảng 15h30’ ngày 19/01/2026, Ân đã điều khiển xe máy Exciter lắp BKS 77G1 - 313.12 (biến của xe máy khác) rồi chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Tại đây Tài và Ân dựng xe máy bên ngoài, sau đó đi vào trong Phòng giao dịch.

Vào trong ngân hàng, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của Ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn.

Sau đó, Tài và Ân đã cướp được số tiền gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Bị cáo Lê Văn Ân được lực lượng chức năng dẫn giải lên tòa xét xử

Do sợ tiền của Ngân hàng có số serri khi sử dụng sẽ dễ bị phát hiện nên Tài đã bàn với Ân sẽ mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh đ bến xe miền Đông (TP.HCM) mua vàng, sau đó bán lại luôn để lấy tiền khác về tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện.

Tài đen và Ân đã sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng (nhẫn), sau đó bán lại số vàng này cho một của hàng vàng bạc tại Thuận An (TP.HCM) được 303 triệu đồng.

Đến chiều ngày 21/1/2026, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Tài đen, cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” và có lý lịch bất hảo khi đang mang trên người 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.