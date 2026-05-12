Dân mạng xúc động khi biết ý nghĩa biển hoa dưới tượng đài ở ĐH Bách khoa Hà Nội

Clip "biển" hoa tại sân trường Đại học Bách khoa khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @weekend.foto)

Mùa tốt nghiệp, những ngày qua sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội rực rỡ sắc hoa. Dưới chân tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc”, hàng trăm bó hoa đủ màu chất đầy khoảng sân rộng, có những bó hoa tốt nghiệp vẫn còn nguyên thiệp chúc mừng.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội giữa không khí sôi động của ngày ra trường. Ban đầu, nhiều người nhầm tưởng đây là cách trang trí của nhà trường, nhưng thực ra tất cả hoa đều do các tân kỹ sư, tân cử nhân mang đến đặt tại tượng đài sau buổi lễ.

Trong niềm hân hoan của ngày đặc biệt, cùng với tiếng cười, lời chúc và những tấm bằng mới nhận, sinh viên Bách khoa chọn đặt hoa trước tượng đài như cách gửi lời tri ân lặng lẽ thế hệ sinh viên Bách Khoa thời kháng chiến chống Mỹ, những thanh niên chưa kịp tốt nghiệp, tình nguyện gác bút nghiên lên đường ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc, trong số đó có nhiều người không bao giờ trở về.

Trong clip, góc quay chậm lướt qua "biển hoa" gồm hàng trăm bó đủ màu sắc trải kín sân, nhiều bó vẫn nguyên thiệp, giấy gói và những lời chúc ngày ra trường... chạm đến trái tim người xem.

Hai thế hệ sinh viên cách nhau đến nửa thế kỷ được kết nối bởi cùng một mái trường, cùng tinh thần tuổi trẻ Bách khoa. Nhiều người xúc động khi nhớ câu nói đã in đậm trong lòng người Bách khoa bao năm: “Ra đi mang nặng lời thề/ Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách khoa”.

Nhiều bình luận bày tỏ xúc động: "Thế hệ trẻ hôm nay cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, bước vào đời với bao hoài bão, nhưng vẫn không quên những người anh, người chú đã từng gác lại giấc mơ giảng đường để đổi lấy hòa bình cho Tổ quốc"; "Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc và tinh thần tiếp nối truyền thống đáng tự hào của người Bách khoa".

"Nhìn biển hoa đặt dưới chân tượng đài mà sống mũi cay cay. Những bó hoa rực rỡ nhất, đẹp nhất của ngày ra trường được dành tặng cho những người lính năm xưa chưa kịp nhận bằng"; "Lời thề năm xưa vẫn luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi và tri ân một cách trọn vẹn nhất"...

Mỗi dịp lễ tốt nghiệp, tân kỹ sư, cử nhân của trường đều đặt hoa như cách tri ân thế hệ đi trước. (Ảnh chụp màn hình)

Hồng Quân viết: "Bách khoa không chỉ là nơi đào tạo ra những kỹ sư giỏi mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn biết ơn. Hình ảnh hàng trăm bó hoa hướng dương, hoa hồng rực rỡ dưới chân tượng đài 'Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc; thực sự là một khung cảnh đẹp nhất trong mỗi mùa tốt nghiệp".

Khánh Vy bình luận: "Đúng là tinh thần Bách khoa, vừa mạnh mẽ vừa đầy tình cảm. Những đóa hoa tốt nghiệp hôm nay như thay lời viết tiếp những giấc mơ còn dang dở của thế hệ đi trước".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng trẻ cho rằng đây là bài học đáng quý với những sinh viên chuẩn bị bước chân ra đời. "Đây có lẽ là bài học cuối cùng và cũng là ý nghĩa nhất mà các tân kỹ sư, cử nhân học được trước khi rời xa mái trường. Chúng ta có được ngày vinh quang hôm nay là nhờ những người đã gác lại thanh xuân vì độc lập. Một sự tri ân lặng lẽ nhưng có sức nặng hơn ngàn lời nói", Quỳnh Nguyễn viết.

Anh Anh chia sẻ: "Giây phút các tân kỹ sư đặt bó hoa tốt nghiệp của mình lại trước tượng đài, đó cũng là lúc họ thực sự trưởng thành. Phía sau những con số và bản vẽ kỹ thuật khô khan là một trái tim biết hướng về cội nguồn. Những đóa hoa ấy không chỉ dành cho người đi trước, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền bối".

Nhiều bạn trẻ thể hiện lòng biết ơn những người lính hy sinh vì tổ quốc yên bình. Tiến Minh bình luận: "Ngày hôm nay các bạn ra trường để xây dựng đất nước, còn thế hệ cha anh năm xưa lên đường để bảo vệ hình hài đất nước. Sự tiếp nối này chính là sức mạnh bền bỉ nhất. Một hình ảnh quá đẹp, quá chạm đến trái tim của bất cứ ai từng gắn bó với giảng đường".

Quang Tuấn chia sẻ: "Xem phim 'Mùi cỏ cháy' mới thấy hết được những hy sinh của thế hệ ông cha. Để hôm nay bình yên không phải dễ mà có được, những người cần tiếp nối học tập, làm việc để không phụ lòng tiền nhân".