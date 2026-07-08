Đà Nẵng dựng ‘bệ phóng’ cho tham vọng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

(VTC News) -

Hạ tầng dẫn lối

Không còn dừng ở mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ thông tin của khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang hướng tới một tham vọng lớn hơn: xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế.

Trong chiến lược này, hạ tầng được xem là nền tảng quan trọng. Dấu ấn rõ nét nhất là sự ra đời của Công viên phần mềm số 2 - công trình được xem là hạ tầng chiến lược trong phát triển công nghiệp công nghệ số của thành phố với gần 93.000 m² diện tích xây dựng.

Đoàn công tác của Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công Nghệ (Bộ KH&CN) tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng số 2 vào tháng 6/2026. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Không chỉ là nơi làm việc của các doanh nghiệp công nghệ, Công viên phần mềm số 2 còn được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ của hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và vi mạch bán dẫn.

Theo bà Đào Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), đơn vị đặt tại Công viên phần mềm số 2, các nhà khoa học và startup hoạt động tại đây được tiếp cận hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPC) - AI có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, dung lượng lưu trữ khoảng 6PB để phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Bên cạnh đó, DSAC còn cung cấp các phòng thí nghiệm hiện đại với hàng chục máy tính cấu hình cao cùng các bộ công cụ thiết kế vi mạch chuyên dụng hoàn toàn miễn phí.

Không chỉ hỗ trợ về hạ tầng nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn được bố trí mặt bằng miễn phí tại Công viên phần mềm số 2 với diện tích tối đa 100m² trong thời gian lên tới 3 năm. Thành phố đồng thời hỗ trợ chi phí thiết lập văn phòng ban đầu ở mức tối đa 100.000 đồng/m². Đặc biệt, Đà Nẵng cũng đang triển khai các chính sách đãi ngộ nhân tài được đánh giá là chưa từng có.

Hệ sinh thái tăng tốc

Bên cạnh hạ tầng, Đà Nẵng đang cho thấy bước tiến đáng chú ý trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo đánh giá của StartupBlink, Đà Nẵng là địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam. Thành phố lần đầu lọt Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2024 và tiếp tục tăng mạnh thứ hạng trong những năm gần đây.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố cũng đã hình thành những cấu phần tương đối đầy đủ. Hiện Đà Nẵng có 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 12 vườn ươm, 3 không gian sáng chế, 8 không gian làm việc chung, 6 quỹ đầu tư, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp và 20 cơ sở giáo dục tham gia hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp khởi nghiệp. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Theo thống kê được công bố, thành phố đã số hóa dữ liệu của 142 startup, quản lý 355 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 123 dự án tiềm năng và xác nhận 60 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.

Đà Nẵng hiện cũng có khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Thành phố liên tục mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện như SURF, DAVAS, kết nối với các quỹ đầu tư từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore và xây dựng các kênh hỗ trợ startup tiếp cận thị trường nước ngoài.

Đặc biệt, Đà Nẵng đang xúc tiến thành lập Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút các dịch vụ công nghệ tài chính, pháp lý, kế toán, kiểm toán cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Đây được xem là những cấu phần quan trọng để bổ sung nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo” hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm làm chủ công nghệ cốt lõi, phát triển sản phẩm công nghệ cao, tạo ra các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 300 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới và thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để đạt mục tiêu đó, thành phố đặt kế hoạch hỗ trợ phát triển 600 dự án khởi nghiệp, hình thành 500 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trong đó khoảng 20% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu hút từ 8 đến 10 quỹ đầu tư tham gia hệ sinh thái địa phương.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết thành phố xem khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực quan trọng cho thành phố trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.