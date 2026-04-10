Đà Nẵng có địa phương đầu tiên cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh

Ngày 10/4, tại Trường Tiểu học An Phước, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh trên địa bàn.

Đây được xem là bước đi tiên phong, đưa Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương này, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, ngay sau khi tổ chức chính quyền theo mô hình mới, địa phương đã xây dựng sáng kiến “Tủ sách giáo khoa dùng chung” nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao sách giáo khoa đến học sinh ở xã Hòa Vang. (Ảnh T.B)

Mô hình bước đầu đã huy động được hơn 550 triệu đồng cùng 6.262 cuốn sách giáo khoa, bố trí tại thư viện các trường, phục vụ hơn 1.250 học sinh tại 8 thôn vùng đồi núi.

Từ nền tảng này, xã tiếp tục kêu gọi nguồn lực, huy động gần 1,5 tỷ đồng để bổ sung hơn 91.000 cuốn sách giáo khoa các cấp học. Lượng sách này đủ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 7.000 học sinh từ tiểu học đến THPT tại 6 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Vang cho biết, từ năm học 2026–2027, địa phương sẽ bảo đảm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện học tập công bằng hơn.

Đánh giá về mô hình này, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng đây là cách làm sáng tạo, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương của Trung ương về bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Theo ông Tuấn, việc Hòa Vang hoàn thành sớm mục tiêu cung cấp sách giáo khoa miễn phí là dấu ấn tích cực, đồng thời nhấn mạnh ngành giáo dục luôn được thành phố xác định là lĩnh vực ưu tiên đầu tư.

“Đây là mô hình cần được nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh”, ông Tuấn nói.