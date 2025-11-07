NXB Giáo dục Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sách giáo khoa cho vùng lũ

(VTC News) -

Trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp hoành hành, đặc biệt là sau các cơn bão số 3, 10, 11 và nay là bão số 12 và 13 đang tiếp diễn, NXB Giáo dục Việt Nam một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì học sinh thân yêu – không để em nào bị bỏ lại phía sau”, luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia cùng các em học sinh, các thầy cô giáo và các nhà trường vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam trao tiền mặt và sách giáo khoa cho đại diện Sở GD- ĐT tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, ngày 4/11, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) do ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc - dẫn đầu đã đến thăm hỏi và ủng hộ các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Bắc Ninh.

Với tinh thần tương thân tương ái, NXB Giáo dục Việt Nam ủng hộ các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thuộc tỉnh Bắc Ninh với số tiền mặt 30 triệu đồng và 7.752 bản sách giáo khoa (500 bộ), trị giá gần 106 triệu đồng. NXB Giáo dục Việt Nam hi vọng hỗ trợ này sẽ giúp các em học sinh khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định việc học tập.

Phát biểu tại Chương trình, ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh, NXB Giáo dục Việt Nam đã chủ động lên kế hoạch tặng sách và một phần kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai tại địa phương”.

Trước đó, ngày 23/10, tại Lạng Sơn, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu, kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2025-2026 và các hoạt động giải quyết hậu quả thiên tai. Trong dịp này, Bộ GD&ĐT và các đơn vị đã trao tặng tổng số tiền 4,35 tỷ đồng. Cùng với đó, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh số tiền 50 triệu đồng.

Ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - trao sách giáo khoa cho đại diện Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

Ngày 17/10, NXB Giáo dục Việt Nam đồng hành cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đến tham quan và làm việc tại Tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết hậu quả cơn bão số 10, 11. Cùng chia sẻ khó khăn với các em học sinh tỉnh, thông qua Sở GD&ĐTTuyên Quang, NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ các em sách giáo khoa giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí NXB Giáo dục Việt Nam dành cho công tác xã hội, từ thiện lên tới 4,3 tỉ đồng. Riêng trong các đợt bão lũ vừa qua, NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng gần 200.000 bản sách giáo khoa cùng tiền mặt, tổng trị giá 3,5 tỉ đồng đến các trường học và học sinh tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

Bão số 13 đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, gây ra thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các trường học. Trước tình hình đó, NXB Giáo dục Việt Nam chủ động chuẩn bị nguồn lực và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, nhằm giúp thầy và trò sớm ổn định dạy – học sau bão.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết dành tổng kinh phí đến 20 tỉ đồng cho chương trình “Ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bão lũ, vùng khó khăn” trong năm nay. Các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về sách giáo khoa do mưa lũ xin vui lòng gửi công văn về NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) vui mừng khi được tặng sách giáo khoa mới.

Với tinh thần “Chung tay vì học sinh thân yêu”, NXB Giáo dục Việt Nam cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần giúp học sinh ở mọi miền đất nước được tiếp cận tri thức, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.