Đà Lạt - Thành phố Du lịch sạch ASEAN

(VTC News) -

Đà Lạt đã đầu tư mạnh vào các công trình xử lý môi trường, bao gồm nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn. Hệ thống vệ sinh công cộng cũng được cải thiện, đặc biệt là tại các khu du lịch chính, với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

Đà Lạt - thành phố “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Một trong những điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường của Đà Lạt là các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, như các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới hay Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học. Ngoài ra, Hội thi “Xanh - Sạch - Đẹp” hằng năm cũng thu hút đông đảo các gia đình, cơ sở tôn giáo, và doanh nghiệp tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ chiến dịch “Xanh - Sạch - Đẹp” với du khách và thanh niên tình nguyện.

Thành phố cũng chú trọng đến việc xây dựng các “Nhãn hiệu xanh” cho các đơn vị du lịch và cơ sở lưu trú, khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất và cảnh quan xanh. Hiện có hơn 2.000 cơ sở du lịch đã đăng ký tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, Đà Lạt tập trung bảo vệ rừng và phát triển các công viên, mảng xanh đường phố. Các dự án như “Làng đô thị xanh” và “Tăng trưởng xanh” đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng môi trường.

Danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” đã tạo động lực để Đà Lạt tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt thân thiện - hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cũng như đưa du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng phát triển bền vững.