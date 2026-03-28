Dàn Hoa hậu, Nam vương lan tỏa điều tử tế, chung tay bảo vệ không gian mạng

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Bộ Công an chủ trì phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng An ninh nhân dân, trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp của người dân trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một “mặt trận” mới với nhiều thách thức.

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng, Ngô Quang Hải cùng Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Phương Anh, Cẩm Ly, Nam vương Tuấn Ngọc cũng tạo nên sức hút đặc biệt cho sự kiện.

Á hậu Cẩm Ly, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Phương Anh và Nam vương Tuấn Ngọc.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, giữa thời đại mạng xã hội phát triển vũ bão, không gian mạng đang trở thành một "mặt trận" mới. Sự đồng hành của các nghệ sĩ, hoa hậu và ca sĩ đình đám chính là thỏi nam châm thu hút giới trẻ cùng chung tay "phủ xanh" không gian số, đẩy lùi thông tin độc hại, lừa đảo trực tuyến bằng chính những video mang góc nhìn mới mẻ và sáng tạo của gen Z.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đồng hành cùng cuộc thi.

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân, cùng cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm.

Sản phẩm dự thi là video dài tối đa 5 phút, với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện, motion graphic… Nội dung xoay quanh các chủ đề như định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng, chống lừa đảo.

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi không chỉ mang tính sáng tạo mà còn là một thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh và lan tỏa trách nhiệm công dân trong xã hội số”, đại diện BTC chia sẻ.

Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026. Vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi đến hết tháng 7/2026, sau đó lựa chọn các tác phẩm xuất sắc bước vào vòng tiếp theo. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 tại Hà Nội.