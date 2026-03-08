Sốt cao, uể oải tưởng cảm cúm, người phụ nữ suýt chết vì 'sát thủ' não mô cầu

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân nhiễm não mô cầu type B trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ngày điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 21/2, bệnh nhân Nguyễn Bích T. (47 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đã rơi vào hội chứng sốc nhiễm trùng nặng với biểu hiện nhiễm trùng - nhiễm độc rõ rệt: môi khô, lưỡi dơ, thở nhanh sâu 32 lần/phút, huyết áp tụt, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ, da nổi bông tím.

Người nhà bệnh nhân cho hay, chỉ một ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao, uể oải, đau nhức toàn thân giống cảm cúm thông thường nhưng sau đó diễn biến rất nhanh.

Đáng chú ý, trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện nhiều ban xuất huyết, một số có hoại tử trung tâm rải rác khắp người. Dấu hiệu này khiến bác sĩ trực nghi ngờ ngay đến nhiễm não mô cầu.

Người phụ nữ suýt chết mắc não mô cầu được cứu sống ngoạn mục (Ảnh: BV đa khoa TP Cần Thơ).

BSCKII Lâm Phương Thúy, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc của bệnh viện cho biết bệnh nhân lập tức được cách ly tại phòng riêng và triển khai cấp cứu khẩn cấp như đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, hồi sức dịch, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh hướng đến tác nhân não mô cầu cũng như liên cầu lợn.

Đồng thời, bệnh viện tiến hành các xét nghiệm cần thiết để đánh giá biến chứng, hội chẩn với chuyên khoa truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ và gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP HCM để xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy đa cơ quan, rối loạn đông máu và toan hóa máu nặng, đe dọa tính mạng. Người bệnh được truyền máu để điều chỉnh rối loạn đông máu và chỉ định lọc máu liên tục.

Sau đó, Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu type B, phù hợp với chẩn đoán lâm sàng ban đầu.

Theo các bác sĩ, nhiễm khuẩn não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể diễn tiến rất nhanh. Trong những trường hợp nặng, bệnh có thể gây nhiễm khuẩn huyết kịch phát, dẫn đến sốc nội độc tố, suy đa tạng, rối loạn đông máu và tử vong chỉ trong 1-2 ngày nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Sau 12 ngày điều trị và chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Chống độc, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân đã được ngừng lọc máu, rút nội khí quản và tỉnh táo hoàn toàn. Hiện người bệnh đã có thể tiếp xúc tốt, vẫn thở oxy qua sonde mũi và các dấu hiệu sinh tồn ổn định.