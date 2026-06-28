Cuộc hội ngộ xúc động giữa người phụ nữ Cơ Tu và những bác sĩ giúp chị có con

(VTC News) -

Tiếng cười của những đứa trẻ vang khắp hội trường Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong Ngày Gia đình Việt Nam. Trong hàng trăm gia đình tham dự cuộc hội ngộ đặc biệt ấy có chị B Nướch Thị Tron, 38 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, sống ở Đà Nẵng. Ôm con gái gần một tuổi trên tay, chị không giấu nổi niềm xúc động.

Hai năm trước, chị khắc khoải chờ đợi cuộc điện thoại sau khi nộp hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sinh sản. Cuộc gọi ấy mở ra bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời vợ chồng chị.

Sau lần mang thai tự nhiên không thành công năm 2013, hành trình làm cha mẹ của chị Tron và chồng - anh Phan Đình Thắng, quê Hà Tĩnh - kéo dài hơn một thập kỷ. Đó là chuỗi ngày rong ruổi giữa quê nhà và bệnh viện, hết điều trị rồi lại tạm dừng vì không còn tiền.

Mỗi vụ mùa, hai vợ chồng đều dành dụm từng khoản nhỏ để tiếp tục theo đuổi hy vọng. Có thời điểm, kế hoạch tìm con phải gác lại vì kinh tế quá khó khăn. Áp lực cũng bủa vây từ những câu hỏi quen thuộc mỗi lần về quê: "Bao giờ có con?".

"Có lúc tôi chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác. Đêm về lại thấy thương chồng và trách bản thân", chị Tron nhớ lại.

Năm 2024, qua giới thiệu của một người quen từng chữa hiếm muộn thành công, họ biết đến chương trình hỗ trợ sinh sản ở Hà Nội và nộp hồ sơ với tâm thế "còn nước còn tát" dù không dám kỳ vọng nhiều.

Ít tuần sau, điện thoại reo. Đầu dây bên kia thông báo gia đình Tron nằm trong nhóm được hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau 13 năm chờ đợi, chị bật khóc ngay khi nghe tin.

Chị Tron và chồng là anh Phan Đình Thắng hiếm muộn 13 năm. (Ảnh: Tâm Loan)

Thế nhưng, hành trình tìm con vẫn chưa hết gian nan. Lần chuyển phôi đầu tiên giúp chị mang thai, nhưng thai ngừng phát triển sau hơn sáu tuần. Lần thứ hai vẫn thất bại. Hy vọng bị dập tắt hai lần liên tiếp khiến Tron nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ.

"Khi chỉ còn những phôi cuối cùng, vợ chồng tôi bảo nhau nếu lần này vẫn không được thì sẽ về quê làm việc, tích góp rồi tính tiếp; chỉ mong sau này không phải hối tiếc vì mình chưa cố gắng hết sức", chị kể.

Đến lần chuyển phôi tiếp theo, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và năm 2025, bé Phan Ngọc Hà cất tiếng khóc chào đời, khép lại hơn 13 nỗ lực của cả gia đình.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trong chương trình trên, hàng chục nghìn lượt người được tư vấn và thăm khám sức khỏe sinh sản. Riêng chính sách hỗ trợ 100% chi phí IVF cho các gia đình khó khăn đã trao cơ hội điều trị cho 79 cặp cha mẹ. Đến nay, 88 em bé đã chào đời, nhiều trường hợp khác đang mang thai hoặc tiếp tục điều trị.

BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, cho biết giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn giúp các cặp vợ chồng có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ.

Theo các bác sĩ, vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân như kết hôn muộn, áp lực cuộc sống, môi trường và lối sống. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản từ sớm giúp phát hiện nguy cơ, tăng cơ hội điều trị và giảm gánh nặng khi mong con. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.