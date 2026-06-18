Cuộc chiến sinh tử 2 lần cứu nữ bệnh nhân nước ngoài ngay trên bàn can thiệp

(VTC News) -

Lần 1: Chạy đua trong “thời gian vàng”

Rạng sáng 4h, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng tiếp nhận một nữ bệnh nhân người nước ngoài (49 tuổi) trong tình trạng đau ngực trái dữ dội kèm khó thở, vã mồ hôi nhiều. Cơn đau xuất hiện khi đang ngủ và lan lên vai trái. Đây là dấu hiệu khá điển hình cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thực hiện điện tâm đồ và phát hiện hình ảnh ST chênh lên ở các chuyển đạo trước tim. Kết quả điện tim hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp vùng trước vách - một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất của bệnh lý mạch vành.

Theo các bác sĩ, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút trôi qua đều đồng nghĩa với việc thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử. Thời gian chính là yếu tố quyết định tiên lượng sống còn của người bệnh.

Đặc biệt, bệnh nhân còn có tiền sử đái tháo đường type 2 - yếu tố nguy cơ khiến tình trạng tổn thương mạch máu thường âm thầm tiến triển trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch vành nghiêm trọng và cơn nhồi máu cơ tim trở nên nguy hiểm hơn.

Không bỏ lỡ “thời gian vàng”, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim ngay lập tức được kích hoạt. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng can thiệp để chụp mạch vành và tiến hành đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim.

Vinmec Đà Nẵng chạy đua “thời gian vàng” để cấp cứu bệnh nhân.

Lần 2: Giành lại nhịp tim từ tay tử thần ngay trong phòng can thiệp

Tưởng chừng ca can thiệp đã thành công, một tình huống nguy kịch bất ngờ xảy ra ngay khi tái thông mạch vành: Bệnh nhân xuất hiện rung thất rồi nhanh chóng chuyển sang vô tâm thu - tình trạng tim ngừng hoạt động điện học hoàn toàn. Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong vài phút nếu không được cấp cứu ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ê-kíp hồi sức ngay lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao tại phòng can thiệp. Các biện pháp ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện và thuốc vận mạch được thực hiện đồng thời trong cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh.

Nhờ phản ứng nhanh và phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, tuần hoàn của bệnh nhân được tái lập thành công, huyết động dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển đến ICU để tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực. Sau 5 ngày điều trị tại Vinmec Đà Nẵng, bệnh nhân được xuất viện trong tinh trạng sức khỏe ổn định và trở về nước sau kỳ nghỉ đáng nhớ này.

Khoảnh khắc tim đập trở lại không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống cấp cứu tim mạch phản ứng nhanh - nơi mọi quyết định đều phải diễn ra trong tích tắc để làm “cánh tay nối dài” giữ bệnh nhân ở lại với sự sống.

Ca bệnh được trực tiếp chỉ đạo bởi BS Nguyễn Thái Trí - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu với hơn 30 năm kinh nghiệm và BS Nguyễn Quốc Việt - bác sĩ Tim mạch can thiệp với gần 30 năm kinh nghiệm, người trực tiếp thực hiện tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, trong những ca nhồi máu cơ tim biến chứng ngừng tuần hoàn, sự phối hợp đồng bộ giữa tim mạch can thiệp, hồi sức cấp cứu và ICU là yếu tố quyết định khả năng sống còn của người bệnh.

Vỡ òa với hành trình điều trị thành công cho nữ bệnh nhân người nước ngoài tại Vinmec Đà Nẵng.

Phản ứng nhanh liên chuyên khoa trong cấp cứu tim mạch

Hiện nay, can thiệp mạch vành khẩn được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Phương pháp này giúp tái thông nhanh động mạch vành bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim và giảm nguy cơ tử vong.

Tại Vinmec Đà Nẵng, quy trình cấp cứu tim mạch được vận hành theo mô hình phản ứng nhanh liên chuyên khoa, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử trí trong các tình huống nguy kịch.

Theo đó, Hệ thống Trung tâm Tim mạch Vinmec hiện nay được đầu tư đồng bộ về công nghệ và quy trình chuyên môn, đồng thời đạt chứng chỉ quản lý và chăm sóc bệnh mạch vành, suy tim theo tiêu chuẩn của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (ACC).

Sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và quy trình chuẩn quốc tế giúp Vinmec khẳng định năng lực cấp cứu tim mạch 24/7, sẵn sàng ứng phó hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi nhiều, đau lan lên vai hoặc tay trái, hoặc cảm giác đè nặng vùng ngực.

Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc bệnh mạch vành, hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu cần nâng cao cảnh giác, bởi việc được cấp cứu và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn cơ tim và cứu sống người bệnh.