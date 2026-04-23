Tầm giá 1 tỷ chọn Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8?

Video: So sánh Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8.

Ngoại thất

Hyundai Santa Fe thế hệ mới có phong cách thiết kế ngoại thất khối hộp, mang đến những đường nét vuông vức thay vì bo tròn như phiên bản trước. Các chi tiết hình chữ "H" được mô phỏng tinh tế xuất hiện tại nhiều khu vực, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng trước và sau, cùng với cản trước.

Tất cả các phiên bản của xe đều được trang bị đèn pha thông minh thích ứng, đi kèm với dải đèn định vị và đèn hậu đồng bộ theo kiểu chữ "H" cách điệu.

Mặt ca-lăng và cản trước cũng được thiết kế theo phong cách chữ "H", giúp tăng cường tính nhận diện thương hiệu.

Đặc biệt, Hyundai lần đầu tiên cung cấp ba tùy chọn la-zăng với kích thước 18 inch, 20 inch và 21 inch.

Trong đó, phiên bản Caligraphy với la-zăng 21 inch là lớn nhất trong phân khúc. Lưới tản nhiệt của xe có chức năng đóng/mở thông minh tùy theo chế độ vận hành, giúp tối ưu lực cản gió và làm mát động cơ, một tính năng thường thấy trên các mẫu xe sang.

Mazda CX-8 là phiên bản nâng cấp nhẹ, do đó không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với bản tiền nhiệm.

Thiết kế tổng thể vẫn giữ ngôn ngữ quen thuộc, với cụm lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, kết hợp viền crom “Signature Wings” sáng bóng, làm nổi bật logo thương hiệu ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha kế thừa dải đèn LED ban ngày tương tự như trên Mazda CX-5 mới.

Thân xe mang dáng vẻ thể thao và hiện đại với thiết kế cột D kéo dài về phía sau. Ốp vòm bánh xe được sơn đồng màu với thân xe, thay vì màu đen nhám như phiên bản cũ.

Mâm xe vẫn là loại hợp kim 19 inch 10 chấu đơn, thiết kế theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới, cùng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp.

Gương chiếu hậu được trang bị tính năng chỉnh gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ, trong khi viền cửa sổ được mạ crom sáng bóng, tạo nên sự sang trọng cho tổng thể thiết kế.

Nội thất

Hyundai Santa Fe thế hệ mới gây ấn tượng với thiết kế nội thất đồng nhất với ngoại thất, nổi bật với những đường nét vuông vức. Khu vực táp-lô được bố trí theo phương ngang, trang bị cặp màn hình có độ phân giải cao, bao gồm cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch.

Dưới màn hình cảm ứng là các chức năng điều khiển hệ thống điều hòa và một số tính năng khác.

Vô-lăng xe được thiết kế mới, tương tự như kiểu dáng của Range Rover, trong khi cần số được tích hợp bằng cần gạt sau vô-lăng giống như trên các mẫu xe Mercedes.

Đặc biệt, Hyundai Santa Fe 2025 còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng và bản đồ dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, nội thất của Mazda CX-8 facelift không có nhiều thay đổi. Mẫu xe này đã loại bỏ phiên bản Premium AWD 6 chỗ, tất cả các phiên bản mới đều có nội thất 7 chỗ ngồi.

Mazda CX-8 nổi bật với nội thất da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown, kết hợp với các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên được thực hiện tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp như xe sang.

Khoang lái của Mazda CX-8 vẫn giữ triết lý “Less is more” đặc trưng của người Nhật, với điểm nhấn là màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp.

Vô-lăng xe bọc da có tính năng sưởi và tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ lái tiện dụng. Đặc biệt, phía sau còn có màn hình HUD màu hiển thị tốc độ trên kính lái và màn hình thông tin digital 7 inch.

Động cơ

Lựa chọn máy dầu vốn được nhiều khách Việt lựa chọn trên Santa Fe nay không còn trên bản mới. Xe chỉ cung cấp lựa chọn máy xăng 2.5, hoặc hút khí tự nhiên hoặc tăng áp.

Các bản thường lắp máy xăng 2.5 Smartstream Theta III như đời cũ nhưng được tinh chỉnh, cho công suất lớn hơn, ở mức 194 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút. Điểm khác là hộp số tự động 8 cấp thay cho loại 6 cấp.

Bản Caligraphy Turbo đi kèm máy tăng áp 2.5 cho công suất 281 mã lực tại vòng tua máy 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Công suất của bản này lớn nhất phân khúc.

Bản hybrid gồm động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 60 mã lực, kèm khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Kết hợp lại cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm.

Cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-8 là khối động cơ SkyActiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Hai phiên bản thấp và giữa dẫn động cầu trước, bản cao nhất dẫn động 4 bánh.

Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) lần đầu tiên được trang bị trên New Mazda CX-8 cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp xe vận hành êm ái và dễ dàng vượt qua các địa hình khó như bùn lầy, mang đến trải nghiệm lái thú vị.

Hệ thống an toàn

Hyundai Santa Fe thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng nổi bật trong gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.

Các tính năng này bao gồm: Cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA), đèn tự động thông minh (AHB), điều khiển hành trình thích ứng (Smart Cruise Control), cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) và cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Ngoài ra, Hyundai Santa Fe còn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), ổn định chống trượt thân xe (VSM), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hỗ trợ xuống dốc (DBC).

Mazda CX-8 từ phiên bản Premium được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và đèn pha thích ứng.

Đặc biệt, gói an toàn i-Activsense trên Mazda CX-8 mới còn được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và trong tình huống kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Tất cả các phiên bản của Mazda CX-8 cũng được trang bị cảm biến áp suất lốp mới, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Bên cạnh đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau,...

Lựa chọn Santafe hay CX-8?

Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 hướng đến hai nhóm khách hàng khá khác biệt.

Santa Fe thế hệ mới phù hợp với người dùng đề cao trải nghiệm hiện đại, thích thiết kế khác biệt, nhiều công nghệ và sức mạnh động cơ vượt trội, đặc biệt là các tùy chọn tăng áp hoặc hybrid.

Đây là lựa chọn hợp lý với những ai ưu tiên cảm giác lái mới mẻ, tiện nghi cao và không ngại sự thay đổi.

Trong khi đó, Mazda CX-8 trung thành với triết lý quen thuộc, hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự ổn định, tinh tế và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Không quá nổi bật về thông số hay công nghệ mới, nhưng CX-8 ghi điểm ở cảm giác vận hành mượt mà, nội thất sang trọng và cách hoàn thiện mang tính “an toàn” theo thời gian.

Nói cách khác, Santa Fe phù hợp với người muốn một chiếc SUV mang tính trải nghiệm và công nghệ, còn CX-8 là lựa chọn dành cho người ưu tiên sự bền bỉ, quen thuộc và giá trị sử dụng lâu dài.

Hyundai Santa Fe được phân phối chính hãng 5 phiên bản, giá bán từ 1,069 tỷ đến 1,369 tỷ đồng. Mazda CX-8 được phân phối chính hãng 3 phiên bản, giá bán từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng.