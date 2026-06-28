Công nghệ 28/6: Mỹ cân nhắc mở cửa cho Fable 5 trong tuần tới

(VTC News) -

Mỹ chuẩn bị cho phép Anthropic khôi phục mô hình Fable 5

Theo Axios, chính quyền Mỹ đang tiến gần đến việc cho phép công ty Anthropic khôi phục quyền truy cập vào mô hình trí tuệ nhân tạo Fable 5. Trước đó, Anthropic đã buộc phải vô hiệu hóa Fable 5 cùng Mythos 5 sau lệnh kiểm soát xuất khẩu ngày 12/6 vì lo ngại an ninh quốc gia.

Logo Anthropic trên nền chip điện tử. (Nguồn: Reuters)

Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận giữa Anthropic và chính phủ vẫn tiếp tục, và việc dỡ bỏ hạn chế với Fable 5 có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Trong khi đó, Anthropic đã được phép phát hành một phần mô hình Mythos 5 cho các tổ chức “đáng tin cậy” tại Mỹ, đánh dấu bước nới lỏng đầu tiên sau lệnh cấm.

Fable 5 và Mythos 5 cùng dựa trên nền tảng AI tiên tiến, nhưng Fable được thiết kế để phổ biến rộng rãi hơn. Việc khôi phục Fable 5 sẽ mở đường cho người dùng tiếp cận công nghệ mới, đồng thời cho thấy chính phủ Mỹ đang cân nhắc giữa đổi mới và an ninh.

OpenAI ra mắt bản thử nghiệm GPT‑5.6

OpenAI vừa công bố bản thử nghiệm giới hạn của GPT‑5.6 dành cho một nhóm đối tác tin cậy. Bộ ba biến thể gồm Sol, Terra và Luna được thiết kế cho các nhu cầu khác nhau: Sol mạnh nhất với khả năng suy luận sâu và hỗ trợ an ninh mạng, Terra cân bằng hiệu suất với chi phí thấp, còn Luna là lựa chọn tiết kiệm nhất.

Theo công ty, việc thử nghiệm trước với chính phủ Mỹ nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá an ninh trước khi phát hành rộng rãi. OpenAI nhấn mạnh đây chỉ là bước đi tạm thời để đảm bảo mô hình mới có thể sớm đến tay người dùng, đồng thời khẳng định không muốn quy trình này trở thành mặc định lâu dài.

GPT‑5.6 được huấn luyện với khối lượng khổng lồ - hàng trăm nghìn giờ xử lý GPU - nhằm tăng cường khả năng bảo mật. Mục tiêu chính là giúp mô hình chống lại các nỗ lực jailbreak, tức những cách khai thác hoặc vượt qua giới hạn an toàn để buộc AI đưa ra phản hồi không mong muốn hoặc nguy hiểm. Giá dịch vụ cũng được điều chỉnh thấp hơn so với các mô hình trước, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho cộng đồng.

Hy Lạp tiên phong dùng vệ tinh phát hiện cháy rừng

Hy Lạp vừa trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mạng lưới vệ tinh chuyên dụng để giám sát và phát hiện cháy rừng. Công nghệ này kết hợp trí tuệ nhân tạo với dữ liệu vệ tinh, giúp nhận diện sớm các đám cháy ngay từ khi mới hình thành.

Kỹ sư phần mềm Michel Farah của OroraTech làm việc trên mô hình vệ tinh phát hiện cháy rừng tại cơ sở ở Athens, Hy Lạp. (Nguồn: AP)

Hệ thống được phát triển trong khuôn khổ hợp tác châu Âu, nhằm đối phó với tình trạng cháy rừng ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Các vệ tinh sẽ truyền dữ liệu liên tục về trung tâm điều hành, cho phép lực lượng cứu hỏa phản ứng nhanh hơn và giảm thiểu thiệt hại.

Giới chức Hy Lạp cho rằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ bảo vệ rừng, mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng dân cư sống gần các khu vực dễ cháy. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở đường cho các quốc gia khác trong khu vực áp dụng mô hình tương tự.