Công nghệ 28/3: Châu Âu siết chặt trẻ em dùng mạng xã hội

Anh và Áo siết chặt trẻ em dùng mạng xã hội

Áo vừa công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội, một bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực từ công nghệ. Chính phủ Áo cho biết dự luật sẽ được soạn thảo trước tháng 6, tập trung vào việc ngăn chặn các thuật toán gây nghiện và nội dung độc hại như bạo lực tình dục. Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không đứng nhìn khi các nền tảng khiến trẻ em nghiện và thậm chí bị bệnh. Đã đến lúc phải hành động."

Các học sinh ở nước Anh đang xem điện thoại di động trong một cuộc phỏng vấn về quan điểm của họ về lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em. (Nguồn: Reuters)

Động thái này nối tiếp xu hướng toàn cầu: Úc đã ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ tháng 12/2025, còn Pháp thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi hồi tháng 1/2026. Nước Anh cũng vừa đưa ra hướng dẫn quốc gia về việc hạn chế trẻ em sử dụng màn hình, khuyến nghị các gia đình áp dụng giới hạn thời gian để bảo vệ giấc ngủ, học tập và đời sống gia đình.

Những biện pháp này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của mạng xã hội và thiết bị số đối với sức khỏe tâm lý, sự phát triển xã hội và học tập của trẻ em. Đây có thể là bước khởi đầu cho một loạt chính sách nghiêm ngặt hơn trên toàn cầu.

Apple khẳng định Lockdown Mode chưa từng bị hack

Gần bốn năm sau khi ra mắt tính năng bảo mật Lockdown Mode, Apple cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào thiết bị bật chế độ này bị tấn công bằng phần mềm gián điệp. Đây là lời khẳng định mới nhất rằng công cụ này có thể chống lại các cuộc tấn công từ spyware do các công ty như NSO Group hay Intellexa phát triển.

Giao diện Lockdown Mode trên iPhone - lớp bảo vệ chống spyware của Apple. (Nguồn: Apple)

Lockdown Mode được giới thiệu năm 2022 như một lựa chọn bảo mật bổ sung, vô hiệu hóa nhiều tính năng dễ bị khai thác trên iPhone và các thiết bị Apple khác. Các tổ chức như Amnesty International và Citizen Lab đã ghi nhận nhiều vụ tấn công spyware, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy chế độ này bị vượt qua. Thậm chí, một số nghiên cứu cho thấy Lockdown Mode đã chặn thành công các cuộc tấn công bằng Pegasus và Predator.

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá Lockdown Mode là một trong những tính năng bảo mật mạnh mẽ nhất dành cho người dùng phổ thông. Bằng cách thu hẹp “bề mặt tấn công”, nó buộc các nhóm phát triển spyware phải dùng kỹ thuật phức tạp và tốn kém hơn. Apple khuyến nghị những ai lo ngại bị nhắm mục tiêu bởi spyware nên kích hoạt chế độ này để tăng cường bảo vệ.

SpaceX chuẩn bị IPO gây sốt mạng xã hội

Việc SpaceX chuẩn bị niêm yết cổ phiếu đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội và các sàn dự đoán. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bàn tán sôi nổi, đặt cược vào mã giao dịch tiềm năng và giá trị thị trường của công ty. Trên Polymarket, khối lượng giao dịch liên quan đến SpaceX đã vượt hơn 15 triệu USD, cho thấy sức hút khổng lồ của doanh nghiệp này ngay cả khi chưa nộp hồ sơ IPO chính thức.

Elon Musk tại sự kiện về IPO của SpaceX, nơi công ty được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn trên phố Wall. (Nguồn: Reuters)

SpaceX được kỳ vọng đạt mức định giá khoảng 1,75 nghìn tỷ USD, đủ để vượt Tesla và Meta, trở thành một trong sáu công ty lớn nhất nước Mỹ. Điều này làm dấy lên tranh luận về việc nhóm "Magnificent Seven" có thể phải mở rộng thành "Magnificent Eight" để bao gồm SpaceX.

CEO Elon Musk cũng đang cân nhắc dành tới 30% cổ phần IPO cho nhà đầu tư cá nhân, cao gấp ba lần mức thông thường. Trên Reddit, SpaceX đã trở thành chủ đề nóng với hàng trăm lượt thảo luận, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng vào cơ hội đầu tư vào công ty không gian hàng đầu thế giới.