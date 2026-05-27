Võ sĩ Việt Nam hạ gục đối thủ Thái Lan ngay tại Thánh địa Muay

Võ sĩ Võ Nhuận Phong của Việt Nam hạ gục Yodlekpetch

Võ sĩ Việt Nam Võ Nhuận Phong đã giành chiến thắng trước đối thủ Yodlekpetch của Thái Lan trong trận Muay Thái tại sự kiện Rajadamnern Knockout vào ngày 26/5. Trận đấu này diễn ra ở hạng cân Featherweight. Đối thủ người Thái Lan nổi tiếng với phong cách Muay truyền thống, sở hữu lối đánh áp lực, những đòn lên gối uy lực cùng khả năng chịu đòn tốt.

Trong khi đó, Võ Nhuận Phong vốn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ võ thuật trong nước. Anh từng giành Huy chương Bạc tại SEA Games 32 ở môn Kun Khmer và được xem là một trong những võ sĩ trẻ giàu triển vọng của Việt Nam.

Bước vào trận đấu, Nhuận Phong đã tung ra cú đấm quyết định khiến Yodlekpetch choáng váng và gục ngã rất nhanh. Trang Rajadamnern Muay Thai viết: “Võ Nhuận Phong tung ra một cú đấm quyết định duy nhất, khiến Yodlekpetch choáng váng, đứng hình và nhanh chóng nhận thất bại bằng knock-out”.

Ngoài Võ Nhuận Phong, võ sĩ Trương Cao Minh Phát của Việt Nam cũng giành chiến thắng trước đối thủ Victor Cortez của Colombia. Hai chiến thắng knock-out liên tiếp của Trương Cao Minh Phát và Võ Nhuận Phong tạo thêm dấu ấn đáng nhớ cho võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Rajadamnern Knockout là một trong những sự kiện võ thuật diễn ra ở thánh địa Muay Thái Rajadamnern. Các trận đấu ở Rajadamnern Knockout có 3 hiệp với tỷ lệ knock-out lên tới 80%.