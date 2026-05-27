Gây tranh cãi khi vào vai vũ nữ đẹp nhất Sài Thành, Thanh Hằng nói gì?

Mesdames Thanh Sắc đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng với điện ảnh, kể từ Chị chị em em (2019). Trong phim, cô đóng vai chính Cầm Thanh - vũ nữ xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất Sài Thành. Nhân vật là biểu tượng sắc đẹp nhưng vướng vào vòng xoáy tình - tiền để rồi nhận kết cục bi thương.

Tại buổi giới thiệu dự án, Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi lần đầu đảm nhận một vai diễn mang màu sắc bi kịch, gai góc và nhiều tổn thương.

Trước những tranh cãi về tạo hình có phần đứng tuổi và không phù hợp với vai vũ nữ, Thanh Hằng giải thích do phong cách trang điểm phụ nữ Sài Gòn thập niên 60 vốn chuộng lớp nền lì, kẻ mắt đậm và tóc búi cao. Điều này khiến gương mặt trông già dặn hơn phong cách hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh những hình ảnh khán giả nhìn thấy mới chỉ là “lát cắt nhỏ” trong hành trình đầy biến động của Cầm Thanh.

"Hành trình bi thương của nhân vật còn rất dài và những thắc mắc của khán giả sẽ được giải đáp trọn vẹn khi phim ra rạp”, Thanh Hằng chia sẻ.

Tạo hình của Thanh Hằng khi vào vai vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành.

Siêu mẫu cho biết sau vài năm tạm rời điện ảnh, cô chỉ muốn quay trở lại khi tìm được vai diễn thật sự khác biệt. Theo Thanh Hằng, điều khó nhất không nằm ở việc thay đổi ngoại hình mà là khiến khán giả tin và đồng cảm với nhân vật. Cô cho rằng việc “làm xấu” bản thân không phải sự hy sinh mà là cơ hội để người diễn viên được lột xác.

Không chỉ áp lực về tâm lý, nữ diễn viên còn trải qua nhiều cảnh quay nặng về thể chất. Thanh Hằng tiết lộ tay chân cô thường xuyên bầm dập sau các phân đoạn hành động. Dù vậy, điều khiến cô ám ảnh nhất lại là cảnh nóng trong phim.

“Cảnh đó thật sự khủng khiếp, không chỉ với tôi mà còn với bạn diễn. Khi nào nhà sản xuất cho phép, tôi sẽ kể kỹ hơn về hậu trường”, Thanh Hằng tiết lộ.

Thanh Hằng trở lại điện ảnh sau 7 năm.

Đảm nhận vai nam chính, Lương Thế Thành thừa nhận đây là lần đầu anh thử sức với một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp. Trong Mesdames Thanh Sắc, anh vào vai Bá Dũng - người đàn ông đứng giữa một người vợ quyền lực và cô nhân tình quyến rũ. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn mong muốn thoát khỏi vùng an toàn để thử sức với các vai diễn gai góc hơn.

“Hơn 20 năm qua, khán giả quen với hình ảnh tôi hiền lành, tử tế. Vì vậy hiện tại tôi rất khao khát những vai có nội tâm nặng hơn để bộc lộ khả năng diễn xuất”, anh bày tỏ.

Trước câu hỏi về việc phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của vũ nữ Cẩm Nhung, đạo diễn Thắng Vũ khẳng định bộ phim không tái hiện cuộc đời của bất kỳ cá nhân cụ thể nào mà chỉ lấy cảm hứng từ những bi kịch ghen tuông từng tồn tại trong xã hội thời bấy giờ. “Đây là câu chuyện về thân phận con người trong một thời cuộc nhiều biến động”, đạo diễn Thắng Vũ nói.

Mesdames Thanh Sắc do Thắng Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn vào năm 1963. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 19/6.