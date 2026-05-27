Nhân viên giả ốm để xem World Cup: Doanh nghiệp Mỹ nguy cơ tổn thất 4,5 tỷ USD

Theo Business Insider, World Cup 2026 được dự báo có thể khiến doanh nghiệp Mỹ thiệt hại khoảng 4,5 tỷ USD vì năng suất lao động giảm sút, khi nhiều nhân viên dành thời gian theo dõi các trận đấu. Bên cạnh Mỹ, nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia khác cũng đang chuẩn bị cho làn sóng nhân viên xin nghỉ phép, làm việc từ xa hoặc thậm chí “báo ốm” để xem bóng đá.

Giải đấu diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 (giờ Việt Nam) với 104 trận đấu trải dài trên ba quốc gia đồng đăng cai. Với quy mô lớn chưa từng có và múi giờ trải rộng, nhiều trận sẽ diễn ra đúng vào giờ hành chính tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt, đặc biệt là những ai may mắn mua được vé, đang lên kế hoạch xin nghỉ từ sớm. Một số người thậm chí có thể “đổ bệnh” đúng dịp World Cup. Họ có thể gọi điện cho sếp nói: “Em bị ho sốt thật rồi”, nhưng thực chất là vừa săn được vé xem trận Argentina gặp Áo ở Dallas vào phút chót.

Mức độ ảnh hưởng ở từng nơi sẽ khác nhau, tùy vào địa lý, văn hóa hay ngành nghề. Ở Brazil, gần như mọi công việc đều được gác lại khi đội tuyển quốc gia thi đấu. Trong khi đó, Mexico từng tính cho học sinh kết thúc năm học sớm để đón World Cup, nhưng sau đó phải hủy kế hoạch vì xuất hiện nhiều ý kiến phản đối.

Tại Đức, Pháp hay Anh, nhiều công ty thường linh hoạt giờ giấc làm việc trong thời gian giải đấu diễn ra. Scotland thậm chí còn chủ động lên lịch nghỉ lễ sau trận mở màn của đội tuyển quốc gia, bởi họ tin rằng người dân sẽ ăn mừng xuyên đêm khi Scotland lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1998.

Người Mỹ vốn không cuồng nhiệt với bóng đá như nhiều quốc gia khác, nhưng việc World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà khiến sự quan tâm đến giải đấu tăng lên đáng kể. Khảo sát của YouGov cho thấy 14% người trưởng thành ở Mỹ dự định theo dõi giải đấu năm nay. Con số này lớn hơn nhiều so với mức 8% của giải đấu diễn ra bốn năm trước. Gần một nửa số người hâm mộ thể thao tại Mỹ cho biết lý do chính khiến họ quan tâm là vì nước mình đăng cai.

Theo Business Insider, số người nghỉ làm sẽ tăng mạnh tại ba nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ở Mỹ, hàng triệu người vẫn thường nghỉ vào ngày sau trận Super Bowl. Các công ty tại Canada và Mexico cũng từng nhiều lần lao đao vì nhân viên đổ dồn sự chú ý vào các trận khúc côn cầu hay trận bóng đá lớn.

Công ty quản lý nhân sự Deel ghi nhận số ca nghỉ ốm tại Đức tăng mạnh trong thời gian nước này đăng cai EURO 2024, đặc biệt là ngay sau trận chung kết. Điều này không xảy ra ở những nước không tổ chức giải đấu. Lauren Thomas, chuyên gia kinh tế của Deel, cho rằng không phải ai cũng giả bệnh. Khi hàng triệu du khách đổ về cùng lúc, việc lây lan bệnh tật là điều khó tránh khỏi.

Theo luật sư Marissa Mastroianni tại bang New Jersey, nỗi lo lớn nhất của nhiều công ty hiện nay là chuyện đi lại. Mỹ có tới 11 thành phố đăng cai, bên cạnh ba thành phố ở Mexico và hai ở Canada.

Những ngày có trận đấu lớn, kẹt xe là điều gần như không thể tránh khỏi. Bà cho rằng nếu có thể, doanh nghiệp nên cho nhân viên làm việc từ xa trong các ngày này để tránh tình trạng đi muộn, về sớm. Với các công việc không thể làm từ xa, doanh nghiệp có thể hỗ trợ bữa ăn tại chỗ hoặc bố trí xe đưa đón cho nhân viên.

Nếu nhân viên đồng loạt gọi báo ốm, doanh nghiệp cũng rất khó để kiểm chứng sự thật. Ở nhiều bang tại Mỹ, luật quy định công ty không được tùy tiện yêu cầu giấy xác nhận của bác sĩ nếu nhân viên chỉ nghỉ ngắn ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều công ty sẽ gặp khó khăn nếu nhân viên bất ngờ “phát sốt".

Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều tiêu cực. Nhiều chuyên gia cho rằng World Cup cũng là cơ hội để gắn kết tập thể. Bà Lindsay Bousman, phó chủ tịch phụ trách văn hóa doanh nghiệp tại Dayforce, cho rằng việc cùng nhau xem một trận đấu có thể tạo ra giá trị lớn. 2 tiếng xem bóng đá có thể được bù lại bằng cảm giác kết nối, tinh thần thoải mái và sự gắn bó trong tập thể.

Theo ông Vittal từ UKG, các nhà quản lý có thể chủ động trao đổi với nhân viên về việc đổi ca, khuyến khích đăng ký nghỉ phép từ sớm và đưa ra hỗ trợ hoặc ưu đãi cho những nhân viên sẵn sàng làm việc vào những ngày có người khác xin nghỉ.