Công nghệ 24/4: Gen Z Việt Nam dẫn đầu tìm kiếm thông tin bằng AI

Gen Z dẫn đầu xu hướng tìm kiếm thông minh cùng AI

Theo Google, trên toàn cầu, Gen Z (nhóm người dùng trong độ tuổi 18 - 24) đang trở thành lực lượng năng động nhất trên Google Tìm kiếm.

Với hơn 5.000 tỷ lượt truy vấn mỗi năm, đây không chỉ là nhóm sử dụng tích cực nhất mà còn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của nền tảng.

Gen Z Việt Nam là nhóm người dùng tích cực nhất trên các công cụ tìm kiếm. (Nguồn: Google)

Tại Việt Nam, Gen Z tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi dẫn đầu cả về tỷ lệ sử dụng (86%) và mức độ tìm kiếm hằng ngày (40%). Điều này phản ánh sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa thế hệ trẻ và công nghệ AI trong đời sống thường nhật.

Mạng xã hội là nơi Gen Z bắt gặp xu hướng, nhưng Google Tìm kiếm lại là nơi họ kiểm chứng và đào sâu thông tin. Họ ưu tiên các nguồn đánh giá uy tín như Google Maps, tra cứu lịch sử thương hiệu, so sánh giá cả và tổng hợp phản hồi khách quan để đưa ra quyết định tiêu dùng thông minh hơn.

Sức mạnh của Google Tìm kiếm nằm ở sự tin cậy. Hệ thống AI kiểm chứng chéo thông tin và cung cấp nguồn trích dẫn trực tiếp, giúp người dùng xác thực nhanh chóng và minh bạch. Nhờ đó, Tìm kiếm không chỉ là công cụ tra cứu mà còn trở thành đối tác thông minh đồng hành cùng Gen Z trong mọi quyết định.

OpenAI ra mắt GPT-5.5 tiến gần tới siêu ứng dụng

OpenAI vừa công bố GPT-5.5, mô hình AI mới được đánh giá là "thông minh và trực quan nhất" từ trước đến nay.

Theo đồng sáng lập Greg Brockman, đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng một "siêu ứng dụng" - nền tảng đa năng kết hợp ChatGPT, Codex và trình duyệt AI để phục vụ cả doanh nghiệp lẫn người dùng cá nhân.

Đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman. (Nguồn: Getty Images)

GPT-5.5 cho thấy hiệu suất vượt trội so với các phiên bản trước và cả đối thủ như Gemini 3.1 Pro của Google hay Claude Opus 4.5 của Anthropic.

Mô hình này được thiết kế để hỗ trợ nhiều lĩnh vực, từ lập trình, nghiên cứu khoa học cho đến ứng dụng trong y học và khám phá thuốc mới.

OpenAI cho biết GPT-5.5 sẽ được triển khai ngay cho người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, công ty kỳ vọng mô hình này sẽ mở ra kỷ nguyên mới của điện toán trực quan và tác vụ tự động, đưa AI tiến gần hơn tới vai trò đối tác thông minh toàn diện.

Claude mở rộng kết nối với ứng dụng đời sống

Anthropic vừa công bố bản cập nhật lớn cho Claude, cho phép chatbot AI này liên kết trực tiếp với nhiều ứng dụng phổ biến trong đời sống.

Người dùng giờ đây có thể kết nối Claude với Spotify, Instacart, AllTrails, Uber, TripAdvisor và nhiều dịch vụ khác, mở rộng khả năng hỗ trợ từ công việc sang cả nhu cầu cá nhân.

Claude mở rộng kết nối với Spotify, Instacart và AllTrails, hướng tới trở thành trợ lý AI cho cả công việc và đời sống. (Nguồn: Anthropic)

Điểm nổi bật của bản cập nhật là Claude có thể gợi ý ứng dụng phù hợp ngay trong cuộc trò chuyện, thay vì buộc người dùng phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Ví dụ, Claude có thể giúp lên kế hoạch đi bộ đường dài trên AllTrails, đồng thời tạo playlist Spotify phù hợp cho chuyến đi.

Anthropic nhấn mạnh rằng mọi hành động như đặt chỗ hay mua hàng đều cần sự xác nhận từ người dùng, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát. Đây là bước tiến quan trọng, đưa Claude trở thành trợ lý AI toàn diện hơn trong cả công việc lẫn đời sống.