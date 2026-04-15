Công nghệ 15/4: Robot chạy nước rút như Usain Bolt

Robot Trung Quốc chạy nhanh như Usain Bolt

Công ty Unitree Robotics vừa công bố robot hình người H1 đạt tốc độ 10 m/s khi chạy, tương đương 22,4 mph. Thành tích này gần bằng tốc độ trung bình của vận động viên điền kinh huyền thoại Usain Bolt khi lập kỷ lục thế giới, khiến giới công nghệ bất ngờ trước bước tiến vượt bậc. Chỉ trong 17 tháng, H1 đã tăng tốc hơn 200%, từ mức chạy bộ lên gần trình độ vận động viên Olympic.

Robot H1 của Unitree đang thử nghiệm chạy nước rút trên đường đua. (Nguồn: Unitree Robotics/YouTube)

Điểm đáng chú ý là sự cải thiện không đến từ phần cứng mà chủ yếu nhờ phần mềm và thuật toán điều khiển. Với trọng lượng 62 kg và cấu trúc giống người, H1 chứng minh khả năng tăng tốc vượt ngoài dự đoán. Trong khi đó, các đối thủ như MirrorMe Tech cũng tuyên bố đạt thành tích tương tự, tạo nên cuộc đua gay gắt trong ngành robot.

Tuy nhiên, tốc độ không đồng nghĩa với tính ứng dụng. Robot vẫn phải giải quyết các vấn đề về pin, khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp và thực hiện công việc thực tế. Unitree dự kiến tung ra phiên bản R1 giá khoảng 4.000 USD, mở ra cơ hội đưa robot vào đời sống thường ngày.

Khí cầu năng lượng Mặt Trời bay 12 ngày liên tục

Công ty Sceye vừa thử nghiệm thành công khí cầu năng lượng mặt trời SE2, bay liên tục 12 ngày ở độ cao hơn 15.850 mét. Chuyến hành trình dài khoảng 10.300 km từ New Mexico tới bờ biển Brazil đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thương mại hóa nền tảng bay tầng bình lưu.

Khí cầu SE2 của Sceye được chuẩn bị tại nhà chứa khổng lồ trước chuyến bay thử nghiệm. (Nguồn: Sceye)

SE2 được trang bị pin lithium-sulfur và cánh quạt điện, lấy năng lượng từ các tấm pin mặt trời phủ trên thân dài khoảng 82 mét. Trong suốt chuyến bay, khí cầu duy trì vị trí ổn định với bán kính chỉ 1 km, chứng minh khả năng cung cấp kết nối viễn thông và giám sát môi trường trong thời gian dài.

Theo CEO Mikkel Vestergaard Frandsen, công nghệ này mở ra hạ tầng mới trên tầng bình lưu, hỗ trợ kết nối khẩn cấp và ứng phó thiên tai. Sceye dự kiến tiếp tục thử nghiệm tiền thương mại tại Nhật Bản, hướng tới các chuyến bay kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm.

Pin năng lượng từ cát

Tại thị trấn Pornainen, Phần Lan, một "pin cát" khổng lồ đã được xây dựng, lưu trữ tới 100 megawatt-giờ năng lượng. Công nghệ này giúp cung cấp nhiệt ổn định cho cộng đồng và giảm tới 70% lượng khí thải carbon, tương đương 160 tấn CO₂ mỗi năm. Đây là bước tiến lớn trong việc thay thế các hệ thống đốt gỗ truyền thống.

Bên trong pin cát lớn nhất thế giới. (Nguồn: John Koetsier)

Nguyên lý hoạt động khá đơn giản: điện năng từ gió và mặt trời được dùng để làm nóng không khí, sau đó nhiệt được giữ trong cát và giải phóng qua bộ trao đổi nhiệt. Nhờ vậy, cộng đồng có thể tận dụng năng lượng tái tạo khi giá rẻ, thậm chí đôi lúc được trả tiền để lưu trữ điện dư thừa. Hiệu suất của pin cát đạt 83-85%, ổn định quanh năm.

Công ty Polar Night đang xây dựng phiên bản lớn hơn tại Vaaksy, với dung lượng 250 megawatt-giờ và công suất 2 megawatt. Ngoài việc phục vụ dân cư, công nghệ này còn hứa hẹn ứng dụng trong công nghiệp - nơi nhu cầu nhiệt chiếm tới 36% toàn cầu. Nếu thành công, pin cát có thể trở thành chìa khóa giảm phát thải cho cả nền kinh tế.