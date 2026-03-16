Robot chữa cháy tự hành có thể băng qua biển lửa 1.000 °C

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc chuẩn bị triển khai mẫu robot chữa cháy tự hành sáu bánh với khả năng chịu nhiệt đáng kinh ngạc.

Được phát triển bởi Hyundai trên nền tảng khung gầm quân sự, thiết bị này trông giống như một chiếc xe tăng viễn tưởng, thay thế pháo đạn bằng vòi phun nước công suất lớn cùng hệ thống cảm biến thông minh.

Robot tự phun nước để giữ mát và sử dụng camera nhiệt để nhìn xuyên qua khói. (Ảnh: Hyundai Motor)

Mục tiêu của dự án là đưa robot vào các khu vực nguy hiểm trước các nhân viên cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa sơ khởi và lập bản đồ thoát hiểm an toàn.

"Bằng cách thay thế con người xử lý các tình huống nguy hiểm, robot sẽ bảo vệ tính mạng và sự an toàn của lính cứu hỏa và người dân", Hyundai nhấn mạnh trong thông báo.

Chữa cháy là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc ghi nhận gần 1.800 lính cứu hỏa thương vong khi làm nhiệm vụ trong thập kỷ qua. Ngay cả khi trang bị đầy đủ bảo hộ, khói độc và nhiệt độ cực cao vẫn là mối đe dọa thường trực.

Robot chữa cháy mới ra đời để giải quyết bài toán này. Điểm đột phá nằm ở hệ thống tự phun nước làm mát liên tục, giúp duy trì nhiệt độ thân máy chỉ ở mức 50 - 60°C ngay cả khi hoạt động trong môi trường trên 1.000°C.

Với nền tảng tự lái hoàn toàn, cỗ máy có thể thâm nhập sâu vào tâm vụ cháy mà không cần người điều khiển trực tiếp, giúp loại bỏ rủi ro bỏng nhiệt cho lực lượng cứu hộ.

Bên cạnh khả năng chịu nhiệt, robot còn sở hữu tính cơ động vượt trội. Với tốc độ tối đa 50 km/h và khả năng leo dốc tới 60%, robot dễ dàng tiếp cận các địa hình khó khăn như bãi đậu xe ngầm hay đường dốc nhà kho.

Mỗi bánh xe được trang bị động cơ độc lập và mô-đun điện chống thấm nước, đảm bảo vận hành bền bỉ trong điều kiện ngập nước hoặc bùn lầy.

Hệ thống cảm biến nhiệt trên robot cho phép nhìn xuyên qua lớp khói đặc - điều mà mắt người không thể làm được. Khi không phun nước, vòi phun của máy đóng vai trò như một nguồn sáng cường độ cao, dẫn đường cho lính cứu hỏa tiến vào tòa nhà.

Có hai trạm cứu hỏa đang thử nghiệm robot chữa cháy. (Nguồn: Tập đoàn Hyundai Motor)

Đánh giá về tầm quan trọng của thiết bị này, ông Seung-ryong Kim, Quyền Ủy viên Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc, nhận định: "Giá trị thực sự của robot không chỉ nằm ở sức mạnh dập lửa, mà còn ở vai trò ‘Trí tuệ nhân tạo vật lý’ hoạt động tại hiện trường thảm họa thực tế. Trong môi trường khắc nghiệt lính cứu hỏa không thể tiếp cận, robot thu thập dữ liệu để phát triển thành một nền tảng ứng phó thảm họa tinh vi hơn".

Huyndai chưa tiết lộ chi phí sản xuất chưa được tiết lộ nhưng bắt đầu trao tặng những chiếc robot đầu tiên cho các trạm cứu hỏa tại Hàn Quốc để thử nghiệm thực tế.

Xu hướng robot hóa cứu hỏa đang lan rộng toàn cầu, từ các thiết bị không người lái tại Los Angeles đến robot bốn chân "Spot" của Boston Dynamics, mở ra một kỷ nguyên mới - nơi công nghệ trở thành lá chắn sống cho những người anh hùng cứu hỏa.