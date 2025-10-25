Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời, Thủ tướng Thái Lan hủy chuyến đi ASEAN

(VTC News) -

Ngay sau thông báo tang lễ, Thủ tướng Thái Lan hủy chuyến đi đến Kuala Lumpur, nơi Hội nghị Cấp cao ASEAN dự kiến khai mạc ngày 25/10.

Người phát ngôn chính phủ cho biết, chưa rõ liệu Thủ tướng có tham dự vào ngày mai 26/10 hay không, đồng thời chính phủ đang thảo luận khả năng cử quan chức khác thay mặt ký thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia, sự kiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chứng kiến bên lề hội nghị.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình bày các tuyên bố chính sách của Hội đồng Bộ trưởng trước quốc hội, tại tòa nhà quốc hội, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 29/9/2025. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị năm nay của ASEAN tập trung vào việc tăng cường hợp tác thương mại đa phương, mở rộng quan hệ đối tác mới, đồng thời ứng phó với các tác động từ chính sách thuế quan toàn cầu của Mỹ.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ có cuộc đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Trước đó, Cục Hoàng gia Thái Lan thông báo, Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit đã tạ thế lúc 21h21 tối 24/10 tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Các bác sĩ cho biết bà đã được điều trị tại bệnh viện từ tháng 9/2019 và mắc nhiều bệnh lý mãn tính. Đến ngày 17/10, Hoàng Thái hậu bị nhiễm trùng máu, và dù được chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe không cải thiện.

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã chỉ thị tổ chức quốc tang và lễ an táng với nghi thức cao nhất theo truyền thống hoàng tộc.

Thi hài Hoàng Thái hậu sẽ được đặt trong quan tài tại Điện Dusit Maha Prasat, Hoàng cung Bangkok, đồng thời Hoàng gia và các quan chức triều đình sẽ thực hiện một năm tang lễ.

Hoàng Thái hậu Sirikit. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Hoàng Thái hậu Sirikit sinh ngày 12/8/1932 tại thủ đô Bangkok, là ái nữ của Hoàng thân Nakkhatra Mangala. Năm 1950, bà kết hôn với Cố vương Bhumibol Adulyadej – vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan. Cùng năm đó, trong lễ đăng quang của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej, bà được tấn phong làm Hoàng hậu.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngai vàng, bà được người dân Thái Lan tôn kính vì lòng tận tụy với phúc lợi nhân dân, đặc biệt trong các chương trình phát triển nông thôn, trao quyền cho phụ nữ và bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Ngày sinh nhật của bà, 12/8, được chọn làm Ngày của Mẹ quốc gia tại Thái Lan.

Sáng 25/10, cờ quốc kỳ trên toàn quốc được treo rủ, người dân mang hoa đến trước Hoàng cung Bangkok để bày tỏ lòng thành kính. Trên mạng xã hội, hàng triệu người viết lời tiễn biệt, gọi Hoàng Thái hậu là “trái tim của quốc gia” và “người mẹ của nhân dân”.