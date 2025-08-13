Tội phạm sang Lào trốn nã bị bắt khi nhập cảnh về Việt Nam

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công tác tại cửa khẩu kịp thời bắt giữ kẻ bị truy nã khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, lúc 8h ngày 13/8 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện Trương Thanh Tùng (SN 2000, trú ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Trương Thanh Tùng tại trụ sở Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Tùng là người bị cơ quan Công an truy nã với tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do đó, lực lượng biên phòng kịp thời khống chế, bắt giữ, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/8/2024 trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) phát hiện Lê Thị Hường (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Hường đang bị Công an TP.HCM truy nã, theo Quyết định truy nã số 08 ngày 29/1/2019 với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ Lê Thị Hường.

Qua điều tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định, trước khi bị truy nã Lê Thị Hường đã bỏ trốn qua Lào từ năm 2018.