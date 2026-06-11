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Nam sinh đi xe lăn bất ngờ với câu hỏi về 'Steve Jobs Việt Nam' Sau 120 phút làm bài, nam sinh cho biết đề Văn năm nay khác dự đoán, nhất là câu nghị luận về "Steve Jobs Việt Nam".

Công an Hà Nội bảo đảm giao thông, tiếp sức sĩ tử ngày đầu thi tốt nghiệp THPT Sáng 11/6, Công an Hà Nội triển khai lực lượng tại các điểm thi, phát nước miễn phí, hỗ trợ và động viên hơn 127.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

BIGBANG xác nhận diễn 2 đêm concert ở Hà Nội, fan Việt đứng ngồi không yên Sự xuất hiện của Hà Nội trong chặng đầu World Tour kỷ niệm 20 năm của BIGBANG khiến cộng đồng fan Việt Nam bùng nổ.

Lộ diện nữ Gen Z siêu giàu trên sàn chứng khoán Việt Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng gương mặt Gen Z đã nắm giữ khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

8 công nghệ biến World Cup 2026 thành giải đấu tiên tiến nhất lịch sử Giải đấu hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ, nơi khán giả không chỉ theo dõi bóng đá mà còn được hòa mình vào không gian công nghệ hiện đại.

Vinmec Hạ Long cứu nữ bệnh nhân 45 tuổi thoát nguy cơ thủng đại tràng do polyp Bệnh nhân đã được ê-kíp can thiệp thành công bằng kỹ thuật phối hợp song song giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng, xuất viện sau 1 ngày điều trị.

Xiaomi 17T Series 'gây sốt' tuần đầu ra mắt, doanh số tăng vọt 40% tại Việt Nam Sau một tuần mở đặt trước tại thị trường Việt Nam, dòng điện thoại thông minh Xiaomi 17T Series ghi nhận mức tăng trưởng 40% về lượng đơn hàng so với thế hệ trước.

Sáu thập kỷ gìn giữ niềm tin từ những ca bệnh đặc biệt Suốt 6 thập kỷ, một đơn vị đặc biệt của Bệnh viện 108 âm thầm chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, nơi mỗi quyết định y khoa đều gắn với trách nhiệm đặc biệt.

Cách chỉnh máy lạnh Panasonic mát nhất Hiểu rõ cơ chế vận hành, thiết lập chuẩn xác thông số trên điều khiển giúp máy lạnh Panasonic làm lạnh sâu, tản nhiệt nhanh và tối ưu hóa điện năng trong ngày hè.

Vợ chồng Chi Bảo tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới Sau 5 năm kết hôn và sinh được được 2 con, vợ chồng Chi Bảo vẫn đang chọn thời điểm phù hợp để tổ chức đám cưới.

Chuyên gia: Đề Văn bám sát thời sự, đề cao tư duy, phổ điểm 7-8,5 điểm Theo các chuyên gia, đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 có nhiều điểm đổi mới, bám sát Chương trình GDPT 2018, tăng khả năng phân hóa và khuyến khích thí sinh thể hiện tư duy, cảm thụ, sáng tạo.

Clip 'khối nghỉ hè' tự treo mình lên giá phơi quần áo khiến ông bà hết hồn Ông bà được một phen hốt hoảng khi đứa cháu về nghỉ hè đùa nghịch tự treo mình lên giá phơi quần áo rồi không xuống được, clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Phá chuồng cọp, cứu 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội Công an phường Phương Liệt dùng máy cắt phá lưới sắt bảo vệ, mở lối thoát hiểm đưa 4 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

9 trường hợp doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế kiểm tra từ ngày 1/7 Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 9 trường hợp.

Bảng giá xe Ford tháng 6/2026 mới nhất Bài viết giới thiệu bảng giá xe Ford tháng 6/2026 mới nhất theo Ford Việt Nam, bao gồm các phiên bản đang được phân phối chính hãng và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Mỹ tuyên bố kết thúc vòng tấn công mới nhất vào Iran Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran.

Bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin 'thần y mạng' hơn bác sĩ Đánh cược mạng sống vào lời cam kết "chữa khỏi bệnh không cần thuốc" của các thần y mạng, nhiều người hối hận vì rước họa vào thân.

Người dùng Việt chia sẻ bí quyết có hành trình 'du hè' tiện nghi, tiết kiệm Tiện nghi phù hợp chuyến đi dài, giá lăn bánh cạnh tranh, tiết kiệm chi phí là những ưu điểm để VinFast tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe B-SUV bán chạy nhất phân khúc.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 11/6, giá vàng 9999 tại SJC đồng loạt giảm sâu và lùi về vùng đáy thấp nhất kể từ đầu năm.

Việt Nam hướng tới trở thành tâm điểm Pickleball châu Á Sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 tại TP.HCM chứng minh Việt Nam không còn là tân binh mà đang tiến tới vị thế trung tâm phát triển của khu vực.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 Gợi ý đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 do đội ngũ chuyên gia, giáo viên thực hiện giúp hơn thí sinh tham khảo sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên.

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dưới đây là đề thi Ngữ văn chính thức.

17 giống lúa Việt gửi sang Triều Tiên tạo nên mùa màng bội thu đặc biệt thế nào? Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long từng gửi 17 giống lúa sang Triều Tiên để trồng thử nghiệm, tập trung vào các giống chịu mặn, chịu hạn và năng suất cao.

Mẹo chống trơn trượt cho bậc thềm nhà Bậc thềm trơn trượt là rủi ro tiềm ẩn đe dọa an toàn của mọi gia đình, có một số cách đơn giản giúp bạn hoàn toàn triệt tiêu rủi ro này.

Halong Marina: Từ đô thị đáng sống đến hệ sinh thái tạo dòng tiền Dòng tiền bất động sản du lịch bắt đầu từ một câu hỏi thực tế: hôm nay có bao nhiêu người đến, họ ở lại bao lâu và chi tiêu vào đâu.

Vừa mở cửa, giá vàng trong nước đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước sáng nay (11/6) tiếp tục đà đi xuống khi giảm 2,3 triệu đồng/lượng, về mức 136 triệu đồng/lượng.

Những ca khúc hot nhất World Cup 2026: Shakira lập kỷ lục 100 triệu lượt xem Trước thềm World Cup 2026, nhiều ca khúc đang tạo sức hút trên toàn cầu, trong đó bản nhạc mới của Shakira gây chú ý khi cán mốc 100 triệu lượt xem.

Khai mạc World Cup 2026 tôn vinh Pele, Maradona Pele và Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân Azteca, nơi ghi dấu những khoảnh khắc huyền thoại trong sự nghiệp của cả hai danh thủ.

Messi ứng xử tinh tế, 'tặng' 2 câu trả lời khiến nhà báo xúc động Nhà báo Manu Gutierrez bật khóc trước hành động ân cần của Lionel Messi và cuộc phỏng vấn chỉ 2 câu với siêu sao người Argentina.