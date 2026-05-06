Hai cụ ông mang theo vàng rồi đi lạc, kiệt sức trong rừng ở TP Huế

Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa kịp thời phối hợp với người dân địa phương cứu giúp một cụ ông đi lạc trong rừng keo.

Theo đó, khoảng 19h ngày 5/5, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển vô định tại khu vực rừng keo ven tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững và lả đi vì đói. Ngay sau đó, người dân gửi tin báo đến Công an xã Hưng Lộc.

Nhận được tin báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Trưởng công an xã Hưng Lộc, chỉ đạo ông Hồ Đắc Lực (cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã) và một số cán bộ khác lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Ông Nguyễn Quang được lực lượng công an cơ sở hỗ trợ ăn uống, hồi phục sức khoẻ trước khi xác minh, liên hệ cho thân nhân đến đón về nhà. (Ảnh: Đắc Lực)

"Lúc đó trời tối mịt, khu vực rừng keo gần tỉnh lộ 15B lại không có nhà dân. Khi tôi đến nơi, cụ ông rất yếu, nằm một mình trong khu rừng tràm. Tôi quyết định đưa cụ về nhà mình gần đó, cho uống 2 bịch sữa và ăn 1 gói mì để cụ hồi sức...", ông Hồ Đức Lực cho biết.

Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định cụ ông tên là Nguyễn Quang (trú tại xã Vinh Lộc) và ra khỏi nhà 3 ngày qua. Dù tinh thần không ổn định và không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nhưng trên người ông Quang vẫn đang đeo một sợi dây chuyền vàng.

Công an xã Hưng Lộc sau đó liên hệ, phối hợp với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình lên đón cụ ông về chăm sóc.

Gặp lại người thân, gia đình ông Quang xúc động, bày tỏ sự cảm kích đối với việc làm kịp thời của Công an xã Hưng Lộc. Người nhà cho biết, sợi dây chuyền vàng ông Quang đeo được ông giữ từ rất lâu. Ông Quang hiện không ổn định về tâm lý, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, gia đình đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm ông suốt những ngày qua.

Cách đây 9 ngày, Công an xã Hưng Lộc cũng giải cứu thành công một trường hợp cụ ông đi lạc trong rừng, trên người có 1 lượng vàng SJC.

Ông Sơn đi lạc từ trung tâm TP Huế và ngất xỉu trong rừng ở xã Hưng Lộc được lực lượng công an hỗ trợ kịp thời

Thỏi vàng ông Sơn cầm theo trong người lúc đi lạc

Theo đó, trưa 27/4, người dân thôn Hòa Lộc trong lúc đi làm rẫy phát hiện cụ ông nằm lả bên vệ đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh cụ là chiếc xe máy. Cụ ông lúc này kiệt sức và có dấu hiệu ngất xỉu vì đói khát.

Cụ ông sau đó được xác định là ông Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế). Ngay sau khi sức khỏe ông Sơn ổn định, Công an xã Hưng Lộc đưa ông về nhà và bàn giao số tài sản trên cho người thân. Gặp lại ông cụ, gia đình ông Sơn vô cùng xúc động trước sự tận tâm của các cán bộ chiến sĩ và người dân xã Hưng Lộc.