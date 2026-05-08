Đấu giá áo có chữ ký huyền thoại MU gây quỹ cho bệnh nhi ở Huế

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 vừa chính thức khởi tranh tại sân bóng Green City (phường Mỹ Thượng, TP Huế). Trong số 8 đội bóng tham dự giải lần này có CLB Báo chí Huế, đây cũng là lần đầu tiên CLB Báo chí Huế tham dự giải bóng thường niên này.

Tại giải bóng lần này, CLB Báo chí Huế sẽ đồng hành cùng ban tổ chức, phối hợp với UBND phường Mỹ Thượng và Dương Nỗ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với số tổng số tiền khoảng 55 triệu đồng.

Đại diện các đội bóng nhận hoa và cơ lưu niệm từ ban tổ chức trước khi giải đấu chính thức khởi tranh

Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng, đêm Gala (16/5), BTC giải sẽ tổ chức đấu giá áo đấu của Andycole - huyền thoại CLB Manchester United và có chữ ký tươi của cựu danh thủ này; 3 sim số đẹp của 3 nhà nhà mạng: Vinafone, Mobifone và Viettel. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được dành tặng cho quỹ “Thắp sáng hy vọng”, trực tiếp hỗ trợ các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế.

Giải sẽ khởi tranh từ ngày 07/5 đến 16/5 với 8 đội bóng gồm FC HTA Group, FC Đất Xanh miền Trung , FC Hoàng Thịnh Phát , FC Nam Sông Hương , FC Hati , FC Thịnh Phát, FC LKS Studio và CLB Báo chí Huế. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu, chọn các đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết.

"Với thông điệp không chỉ thi đấu để chiến thắng, mà còn để tạo nên những giá trị kết nối nhân văn, bền vững, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì để giải đấu diễn ra thường niên, qua đó, góp một phần sức trong các hoạt động vì cộng đồng”, Ông Lâm Đại Thành – Trưởng ban Tổ chức giải chia sẻ.