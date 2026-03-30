Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 4 tuổi đi lạc trên đồi ở TP Huế

Ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa tìm thấy cháu L.G.P. (SN 2021, trú thôn Bạch Thạch) sau nhiều giờ đi lạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 ngày 29/3, cháu P. chạy sang nhà hàng xóm chơi. Khi thấy chó sủa, cháu hoảng sợ và chạy lên khu đồi gần nhà. Gia đình phát hiện sự việc nhanh chóng thông báo cho hàng xóm, đồng thời thông báo, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế cùng người dân chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng tìm thấy cháu L.G.P và bàn giao cho gia đình.

Đến khoảng 1h05 ngày 30/3, cháu bé được tìm thấy tại khu đồi phía sau nhà hàng xóm, cách nơi mất tích khoảng 500m. Thời điểm được phát hiện, cháu có biểu hiện hoảng loạn nhưng sức khỏe cơ bản ổn định, không bị thương. Sau đó, lực lượng chức năng bàn giao cháu cho gia đình.

Đầu tháng 3/2025, Công an xã Quang Chiểu (Thanh Hoá) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện đi lạc tại khu vực bản Xim (xã Quang Chiểu).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã khẩn trương có mặt tại khu vực bản Xim. Giữa chiều muộn, bên lề con đường nhỏ vùng cao, một cháu bé chừng 6 - 7 tuổi, người lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần, mệt mỏi ngồi co ro trên bãi cỏ. Thời điểm được phát hiện, cháu nhỏ tỏ ra hoảng loạn, không nói chuyện.

Bằng sự kiên trì, ân cần và tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã Quang Chiểu nhẹ nhàng thăm hỏi, trấn an, động viên để cháu ổn định tâm lý. Sau đó, cháu được đưa về trụ sở công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh). Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu V.Q.T. đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu sống cùng bà nội đã lớn tuổi.

Sau buổi học sáng, trên đường về vì mải chơi nên cháu đi lạc từ xã Mường Chanh đến xã Quang Chiểu. Do còn nhỏ nên cháu không biết cách nhờ người lớn giúp đỡ. Đi bộ quãng đường dài trong tình trạng đói, khát, cháu kiệt sức và ngồi lại bên đường cho đến khi được người dân phát hiện, kịp thời trình báo cơ quan công an.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an xã Quang Chiểu nhanh chóng liên hệ với gia đình và tổ chức bàn giao cháu an toàn. Giây phút người thân đón lại cháu nhỏ là khoảnh khắc xúc động, vỡ òa niềm vui sau những giờ phút lo lắng, thấp thỏm.