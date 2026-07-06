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Xuất bản ngày 06/07/2026 04:06 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 04:06 PM

Colombia lao đao vì virus cúm trước trận gặp Thụy Sĩ ở World Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

James Rodriguez cho biết anh cùng nhiều đồng đội mắc virus cúm trước trận gặp Thụy Sỹ, buộc HLV Nestor Lorenzo phải xoay tua lực lượng để tránh quá sức.

Theo A Bola, đội tuyển Colombia đang phải đối mặt với một đợt bùng phát virus cúm. Nhiều cầu thủ trong đội bị ảnh hưởng, buộc HLV Nestor Lorenzo phải tính toán kỹ lưỡng vấn đề thể lực của các cầu thủ trong chiến thắng 1-0 trước Ghana tại World Cup 2026.

Mối lo bắt đầu xuất hiện khi James Rodriguez, cầu thủ có tên trong danh sách đá chính ở trận đấu với đội tuyển Ghana, không trở lại sân sau giờ nghỉ giữa hiệp. Việc tiền vệ này bị thay ra ngay lập tức làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng anh gặp chấn thương.

Đội tuyển Colombia đang phải đối mặt với một đợt bùng phát virus cúm. (Ảnh: AP)

Đội tuyển Colombia đang phải đối mặt với một đợt bùng phát virus cúm. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, HLV Nestor Lorenzo đã nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Chiến lược gia người Argentina cho biết quyết định thay người hoàn toàn không liên quan đến vấn đề cơ bắp. Theo ông, nhiều cầu thủ trong đội xuất hiện các triệu chứng cúm, khiến ban huấn luyện phải chủ động điều chỉnh thời lượng thi đấu để tránh tình trạng kiệt sức.

“Có khá nhiều cầu thủ bị cúm và chúng tôi đã lường trước việc họ có thể xuống sức nhanh hơn”, HLV Lorenzo phát biểu trong buổi họp báo sau trận. Ông cũng cho biết việc tung Juan Fernando Quintero vào sân đơn thuần là một sự điều chỉnh về mặt chiến thuật.

Trong khi đó, chính James Rodriguez cũng xác nhận tình hình sức khỏe khi trả lời báo chí sau trận. Anh khẳng định mình không hề dính chấn thương.

Video: Colombia thắng 1-0 Ghana

“Có một loại virus đã ảnh hưởng đến tôi và nhiều đồng đội”, tiền vệ này cho biết, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là hồi phục kịp thời để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Thụy Sỹ của HLV Murat Yakin vào ngày 8/7.

Nếu giành chiến thắng, Colombia sẽ giành vé vào tứ kết và nhiều khả năng chạm trán đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Ai Cập.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát cúm, Colombia còn nhận thêm tin xấu về lực lượng. Tiền đạo Jhon Cordoba bị rách cơ khép ở chân trái trong trận gặp Ghana và sẽ nghỉ thi đấu khoảng bốn tuần, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chia tay World Cup 2026.

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