Coca-Cola tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên Tây Ninh

(VTC News) -

Chương trình diễn ra tại nhà máy Coca-Cola Miền Nam, đánh dấu hoàn thành hành trình học tập và trải nghiệm thực tế kéo dài 5 tuần dành cho 20 sinh viên xuất sắc đến từ Trường Cao đẳng Long An.

Đây là một phần trong gói tài trợ trị giá 500 triệu đồng của Công ty Coca-Cola Việt Nam nhằm hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Tây Ninh.

Chương trình được xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Công ty Coca-Cola Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Coke Connect là sáng kiến nhằm kết nối nguồn nhân lực trẻ địa phương với môi trường sản xuất tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn trong vận hành sản xuất hiện đại.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo và sinh viên Trường Cao đẳng Long An và đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam tham dự Lễ tốt nghiệp Chương trình Coke Connect khóa 1.

Thông qua Coke Connect, Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tạo cơ hội học tập và việc làm cho thế hệ trẻ, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Tây Ninh trong dài hạn.