Có thể trả lương 300 triệu đồng/tháng cho Tổng công trình sư

(VTC News) -

Tham chiếu Singapore trả lương nhân lực then chốt

Dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề xuất nhiều chính sách đột phá, trong đó đáng chú ý là cơ chế đãi ngộ đặc biệt dành cho đội ngũ nhân lực chủ chốt.

Theo dự thảo, mức thu nhập tối đa đề xuất dành cho Tổng công trình sư là 300 triệu đồng/tháng, Kiến trúc sư trưởng là 250 triệu đồng/tháng, Chủ nhiệm nhiệm vụ là 150 triệu đồng/tháng, trong khi các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên tham gia có thể nhận mức 85-140 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập 300 triệu đồng/tháng dành cho Tổng công trình sư được đề xuất cao hơn mức quy đổi thông thường nhằm tăng sức cạnh tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực đặc biệt khan hiếm, có năng lực dẫn dắt các dự án công nghệ chiến lược.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Góp ý hoàn thiện cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia đặc biệt sử dụng ngân sách nhà nước” do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức ngày 9/7.

Cơ chế này được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có chính sách thu hút nhân tài của Singapore, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện và sức mua tương đương tại Việt Nam.

So với mức lương đã quy đổi theo hệ số sức mua (PPP), thù lao đề xuất cho các vị trí then chốt được giữ ở mức tương đương hoặc nhỉnh hơn. (Dữ liệu: NAFOSTED)

Chuyển từ “quản lý chi phí” sang “đầu tư phát triển công nghệ chiến lược”

Theo ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc NAFOSTED, trong nhiều năm qua, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu được quản lý theo mô hình đề tài nghiên cứu. Cơ chế lập dự toán vẫn tập trung vào các khoản chi nhân lực, vật tư, thiết bị, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của quá trình phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ chiến lược.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, NAFOSTED cùng các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt sử dụng ngân sách nhà nước.

Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc NAFOSTED. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Dự thảo hướng tới ba thay đổi lớn gồm đổi mới tư duy quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và chuyển từ cách tiếp cận quản lý theo “nhiệm vụ nghiên cứu” sang phát triển các dự án công nghệ gắn với sản phẩm và thị trường.

Giới thiệu chương trình phát triển công nghệ chiến lược, ông Nguyễn Minh Quân, chuyên viên NAFOSTED cho biết, mục tiêu là tối ưu hóa nguồn lực quốc gia, xây dựng cơ chế điều phối thống nhất và quản lý xuyên suốt theo chuỗi giá trị, gắn kết nghiên cứu với doanh nghiệp.

Chương trình đặt định hướng lấy sản phẩm làm mục tiêu, doanh nghiệp làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng và thị trường làm thước đo.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu phát triển và thương mại hóa hơn 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có tối thiểu 10 sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế; làm chủ hơn 12 công nghệ lõi và hình thành ít nhất 5 chuỗi sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thí điểm cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu

Để đạt mục tiêu này, chương trình sẽ triển khai nhiều cơ chế mới như quản lý theo kết quả đầu ra thay vì quy trình hành chính, áp dụng sandbox tối đa 24 tháng, tuyển chọn cạnh tranh nhiều nhóm nghiên cứu cho cùng một nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và trao quyền tự chủ cao hơn cho đơn vị chủ trì.

Chương trình cũng thí điểm cơ chế tạo lập thị trường cho sản phẩm công nghệ chiến lược thông qua cam kết mua trước có điều kiện, xác định giá sản phẩm lần đầu và ưu tiên đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thành, Kế toán trưởng NAFOSTED, yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù đã được đặt ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW với mục tiêu thu hút, trọng dụng các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia và Tổng công trình sư trong và ngoài nước thông qua chính sách cạnh tranh về thu nhập, môi trường làm việc và điều kiện sinh sống.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm tháo gỡ 4 điểm nghẽn lớn gồm chế độ đãi ngộ chưa đủ sức cạnh tranh; phương thức lập dự toán chưa phù hợp với vòng đời công nghệ; thiếu cơ chế sử dụng quỹ dự phòng rủi ro; chưa cho phép triển khai đồng thời nhiều phương án nghiên cứu độc lập.

Ngoài chính sách thu nhập, dự thảo cũng đề xuất kinh phí dự phòng tối đa 10% tổng kinh phí nhiệm vụ, quản lý và quyết toán theo kết quả, cho phép nhiều phương án nghiên cứu độc lập, trao quyền tự chủ lựa chọn nhà cung cấp và quản lý theo chuỗi nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo nền tảng thu hút nhân tài, thúc đẩy doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tham gia phát triển công nghệ chiến lược, qua đó giúp Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ lõi và hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế.