Những mẫu phòng khách thông tầng hiện đại đáng tham khảo

Phòng khách thông tầng là gì?

Phòng khách thông tầng là không gian được thiết kế với chiều cao kéo dài xuyên qua hai hoặc nhiều tầng nhà, thay vì chỉ giới hạn trong một tầng như thông thường. Phần trần phía trên phòng khách được mở rộng, tạo khoảng thông thoáng lớn, thường kết hợp với giếng trời, cửa kính lớn hoặc ban công tầng trên nhìn xuống.

Thiết kế thông tầng giúp phá bỏ cảm giác bí bách thường thấy trong nhà ống hoặc nhà phố có diện tích hạn chế. Khi bước vào nhà, phòng khách thông tầng tạo ấn tượng mạnh về độ cao và chiều sâu, mang lại cảm giác thoáng đãng tương tự các sảnh khách sạn hoặc biệt thự hiện đại.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, phòng khách thông tầng còn giúp tăng khả năng lưu thông không khí và tận dụng ánh sáng tự nhiên hiệu quả hơn, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày.

Những mẫu phòng khách thông tầng hiện đại

Phòng khách thông tầng phong cách tối giản

(Ảnh: SBS House)

Phong cách tối giản là lựa chọn phổ biến hiện nay. Không gian sử dụng gam màu trung tính như trắng, be hoặc xám, kết hợp nội thất gọn gàng, đường nét đơn giản. Trần cao giúp tổng thể trở nên thanh thoát, sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Điểm nhấn thường nằm ở bộ sofa lớn, đèn thả trần dài hoặc mảng tường ốp đá cao xuyên tầng.

Phòng khách thông tầng kết hợp kính lớn

(Ảnh: SBS House)

Thiết kế sử dụng hệ cửa kính cao sát trần giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Kiểu phòng khách này đặc biệt phù hợp với nhà phố hiện đại hoặc biệt thự sân vườn, nơi có tầm nhìn đẹp ra bên ngoài.

Gia chủ có thể kết hợp rèm hai lớp để điều chỉnh ánh sáng và tăng sự riêng tư khi cần.

Phòng khách thông tầng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Phòng khách thông tầng phong cách tân cổ điển là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp sang trọng cổ điển và tinh thần tinh giản của kiến trúc hiện đại.

Không gian thường sử dụng gam màu trang nhã như trắng kem, be, vàng nhạt hoặc xám sáng, kết hợp các đường phào chỉ mềm mại chạy xuyên suốt chiều cao hai tầng, tạo cảm giác bề thế nhưng vẫn thanh lịch. Điểm nhấn nổi bật là đèn chùm lớn treo ở khoảng thông tầng, giúp tôn lên chiều cao trần và tăng hiệu ứng ánh sáng sang trọng.

Phòng khách thông tầng phong cách nhiệt đới

(Ảnh: Internet)

Sắc xanh hòa cùng gam gỗ ấm cúng tạo cảm giác tươi mát cho không gian phòng khách thông tầng phong cách nhiệt đới. Cây xanh mang đến không gian tiếp khách gần gũi thiên nhiên.

Phòng khách thông tầng phong cách Đông Dương

(Ảnh: Internet)

Phòng khách thông tầng phong cách Đông Dương mang vẻ đẹp giao thoa giữa kiến trúc Á Đông truyền thống và nét lãng mạn của kiến trúc Pháp cổ.

Khoảng thông tầng cao giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa, làm nổi bật các chi tiết trang trí như quạt trần cổ điển, lam gỗ, vách ngăn hoa văn hoặc tranh nghệ thuật mang hơi thở hoài niệm.