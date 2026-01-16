Những mẫu phòng khách liền bếp nhà ống đẹp, tiện nghi

(VTC News) -

Ưu điểm của phòng khách liền bếp

Tối ưu diện tích

Ưu điểm lớn nhất của phòng khách liền bếp là khả năng “ăn gian” diện tích hiệu quả. Việc loại bỏ các bức tường ngăn cứng nhắc giúp không gian trở nên liền mạch, thông thoáng, đặc biệt phù hợp với nhà ống có mặt tiền hẹp và chiều sâu lớn. Nhờ đó, căn nhà trông rộng rãi và sáng sủa hơn so với diện tích thực tế.

Tăng cường ánh sáng và lưu thông không khí

Thiết kế không gian mở giúp ánh sáng tự nhiên dễ lan tỏa từ phòng khách đến khu vực bếp và ngược lại. Đồng thời, không khí cũng được lưu thông tốt hơn, hạn chế cảm giác bí bách thường gặp ở nhà ống.

Tăng kết nối giữa các thành viên trong gia đình

Phòng khách liền bếp giúp xóa bỏ ranh giới giữa sinh hoạt chung và nấu nướng. Trong khi một người nấu ăn, các thành viên khác vẫn có thể trò chuyện, xem tivi hoặc trông trẻ nhỏ.

Điều này góp phần tăng sự gắn kết, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ yêu thích lối sống hiện đại, ấm cúng.

Thuận tiện trong sinh hoạt

Khoảng cách di chuyển giữa các khu vực được rút ngắn giúp việc dọn dẹp, phục vụ bữa ăn hay tiếp khách trở nên thuận tiện hơn. Với những buổi tụ họp đông người, không gian mở cũng dễ dàng linh hoạt sắp xếp bàn ghế, tạo cảm giác thoải mái cho khách.

Các mẫu phòng khách liền bếp nhà ống đẹp

Phòng khách liền bếp nhà ống hiện đại

(Ảnh: Sbshouse)

Đây là lựa chọn phổ biến cho nhà ống. Nội thất thường sử dụng đường nét gọn gàng, màu sắc trung tính như trắng, be, xám kết hợp gỗ sáng màu. Khu vực phòng khách và bếp được phân tách ước lệ bằng thảm, sofa hoặc hệ đèn trần, vừa tinh tế vừa hiệu quả.

Phòng khách liền bếp có đảo bếp

(Ảnh: Nội thất Gia Khánh)

Đảo bếp hoặc quầy bar nhỏ đóng vai trò như vách ngăn mềm giữa hai khu vực. Thiết kế này không chỉ giúp phân chia công năng rõ ràng mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ, đồng thời có thể tận dụng làm bàn ăn nhanh hoặc nơi tiếp khách thân mật.

Phòng khách liền bếp có giếng trời

(Ảnh: Sbshouse)

Đây là giải pháp hiệu quả cho nhà ống dài và thiếu sáng. Giếng trời đặt giữa hoặc cuối nhà giúp lấy sáng tự nhiên cho cả phòng khách và bếp, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng khách liền bếp nhà ống tối giản

(Ảnh: Sbshouse)

Với thiết kế tối giản, gia chủ có thể sử dụng các gam màu trung tính như trắng, be, xám kết hợp nội thất đa năng nhằm tạo cảm giác rộng rãi hơn. Khi chọn sofa, kệ tivi, tủ bếp, nên ưu tiên họa tiết đơn giản.