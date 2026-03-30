Cô gái nhảy xuống nước cứu em bé dù vẫn đang đeo ống truyền dịch trên tay

Clip cô gái không ngại hiểm nguy cứu em bé khỏi hồ cá khiến dân mạng cảm phục.

Đêm 29/3, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bế em bé lên từ hồ cá, cả hai đều ướt sũng, gây sốt mạng xã hội. Theo lời chú thích của người dùng ẩn danh đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại Hưng Yên, một bé gái khoảng 3 tuổi trong lúc chơi một mình không may trượt chân ngã xuống hồ cá.

"May mắn lúc này bạn nữ mặc áo đen đang ở gần đó. Dù tay đang cắm ống truyền, bạn chẳng chần chừ nhảy xuống bể bế thốc em bé lên. Vừa đưa lên bờ, bạn nữ cuống quýt dỗ dành, vừa hỏi han xung quanh tìm bố mẹ cho bé", chủ clip chia sẻ.

Dù đăng lúc nửa đêm, clip vẫn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Dân mạng hết lời khen ngợi, bày tỏ sự cảm kích trước hành động cứu người không ngại hiểm nguy của cô gái. "Thực sự cảm phục hành động của bạn nữ. Đang cắm ống truyền mà không một giây chần chừ, lao xuống cứu người ngay lập tức. Trực giác của lòng tốt đôi khi mạnh mẽ hơn cả nỗi mệt mỏi thể xác".

"Làm cha mẹ xem những cảnh này mà run rẩy cả người. Chỉ một phút lơ là của người lớn là có thể xảy ra chuyện không hay ngay. Cảm ơn bạn áo đen vô cùng, bạn chính là ân nhân của cuộc đời bé"; "Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là sẵn sàng gạt bỏ sự an nguy của bản thân để cứu người khác. Trong lúc ốm đau, mệt mỏi nhất mà vẫn phản xạ nhanh như vậy, thực sự rất đáng trân trọng"; "Cảm ơn bạn vì đã không đứng ngoài cuộc. Giữa đêm khuya xem được clip này thấy ấm lòng và nể phục tinh thần dũng cảm của bạn vô cùng. Mong bạn giữ gìn sức khỏe tốt"...

Mai Chi bình luận: "Thần tiên tỷ tỷ tưởng chỉ còn trong truyện cổ tích và phim ảnh thui chứ hoá ra ngoài đời cũng có thật này. Những người không ngại khó khăn sẵn sàng ra tay bất chấp sức khỏe của mình để cứu người, chắc chắn sẽ nhận được nhiều điều hay đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều".

Nhiều dân mạng gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ" khi trên tay còn ống truyền nước vẫn lo nghĩ cho người xung quanh. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là bài học kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh cho con ra ngoài chơi. "Trẻ con hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm, nhất là với những bể cá không có rào chắn thế này. May mắn lần này có người cứu, nhưng không phải lúc nào phép màu cũng xuất hiện. Mong các bậc phụ huynh để mắt đến con em mình, đừng để điện thoại hay việc riêng làm xao nhãng dù chỉ vài giây", Thanh Tùng bình luận.

Nguyệt Nga viết: "Nhiều khi mình cứ nghĩ chỉ một lát thôi chắc không sao, nhưng tai nạn luôn rình rập ở những lúc ta chủ quan nhất. Mong rằng sau khi clip này viral, các bậc cha mẹ sẽ nhìn lại cách quản lý con cái ở nơi công cộng. Đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng, sự an toàn của trẻ phải luôn được đặt lên hàng đầu".

Ngoài ra, không ít dân mạng bàn về sự cần thiết dạy bơi cho trẻ từ sớm. Huyền Trang viết: "Hồi nhỏ mình cũng từng trượt chân ngã xuống ao một lần và được người lớn cứu kịp, đến giờ vẫn còn sợ nước. Vì thế, ngay từ khi con mình học mẫu giáo, mình đã dạy con về những khu vực nguy hiểm và cho đi học bơi sớm. Clip này là lời nhắc nhở đắt giá cho tất cả các vị phụ huynh. Đừng bao giờ để trẻ con đối mặt với những rủi ro mà chúng chưa đủ nhận thức để xử lý".