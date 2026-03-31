Cô gái gây tranh cãi khi chi 45 triệu đồng/tháng cho chó đi học

Một phụ nữ trẻ Trung Quốc mới đây trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội khi chi tới 12 nghìn nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) mỗi tháng để chú chó cưng của mình tham gia khóa học kiểm tra tính cách và huấn luyện tại một “trường mẫu giáo dành cho vật nuôi”. Quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng phát triển của ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các đô thị lớn, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về mức chi tiêu cho chúng.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ biệt danh Taotao này sinh năm 1990, hiện sinh sống tại Thượng Hải. Do lịch làm việc bận rộn, cô không có nhiều thời gian chăm sóc chú chó giống Samoyed mới 6 tháng tuổi nên quyết định đăng ký cho thú cưng theo học tại một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp.

Chia sẻ với Cover News, Taotao cho biết, công việc khiến cô thường xuyên bận rộn và khó dành thời gian bầu bạn với thú cưng. Vì vậy, việc gửi chó đến “trường mẫu giáo” được xem là giải pháp giúp "bé" vừa được chăm sóc vừa được huấn luyện bài bản trong môi trường phù hợp.

Gói dịch vụ mà Taotao lựa chọn có mức phí 12 nghìn nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) mỗi tháng. Chương trình bao gồm nhiều hạng mục như kiểm tra tính cách, huấn luyện hành vi, các hoạt động xã hội dành cho thú cưng và cả dịch vụ đưa đón bằng “xe buýt trường học” chuyên dụng. Đây là mô hình đang trở nên phổ biến tại các thành phố lớn Trung Quốc, nơi nhiều người trẻ nuôi thú cưng nhưng thiếu thời gian chăm sóc trực tiếp.

Theo Taotao, chi phí hàng tháng được chia thành nhiều khoản cụ thể. Trong đó, phí trông giữ thú cưng hằng ngày là 188 nhân dân tệ (716 triệu đồng), các lớp tương tác “cha mẹ - con cái” có giá 368 nhân dân tệ (1,4 triệu đồng), cùng dịch vụ đưa đón tận nơi bằng xe chuyên dụng.

Thức ăn cho thú cưng không nằm trong gói và được tính phí riêng.

Ngoài các hoạt động huấn luyện cơ bản, cơ sở này còn cung cấp dịch vụ toàn diện như vệ sinh hằng ngày, kiểm tra sức khỏe, đánh giá hành vi và hỗ trợ hòa nhập xã hội cho chó. Chủ nuôi cũng có thể theo dõi tình trạng thú cưng thông qua hệ thống giám sát trực tuyến theo thời gian thực, giúp họ yên tâm dù không trực tiếp ở bên vật nuôi.

Ông Chen, nhà sáng lập một trường đào tạo thú cưng tại Thượng Hải, cho biết các khóa học dạng này đang rất được ưa chuộng. Thông thường, khách hàng phải chờ từ hai đến ba tuần mới có thể đăng ký thành công do nhu cầu tăng cao.

Theo ông Chen, vào mùa thấp điểm, cơ sở có thể tiếp nhận khoảng 20–30 thú cưng. Tuy nhiên, trong các giai đoạn cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, số lượng thú cưng đăng ký có thể vượt quá 100 con, cho thấy sự bùng nổ của thị trường chăm sóc vật nuôi chuyên nghiệp.

Sự phát triển này phù hợp với xu hướng tăng trưởng mạnh của ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc. Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng nước này năm 2026 cho biết, quy mô thị trường tiêu thụ thú cưng đô thị đạt 312,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.191.203 tỷ đồng) vào năm 2025 và dự kiến sẽ vượt mốc 405 tỷ nhân dân tệ (1.543.305 tỷ đồng) vào năm 2028.

Các trường mẫu giáo dành cho thú cưng không chỉ phục vụ nhu cầu chăm sóc thay chủ nuôi mà còn giúp cải thiện những vấn đề hành vi phổ biến ở chó như sủa quá nhiều, nhảy lên người hoặc đi vệ sinh không đúng chỗ. Đây được xem là giải pháp phù hợp với những người nuôi chó lần đầu hoặc không có nhiều thời gian huấn luyện.

Chi phí dịch vụ trong ngành hiện có sự chênh lệch đáng kể. Tại Thượng Hải, dịch vụ trông giữ cơ bản có giá khoảng 950 nhân dân tệ (3,6 triệu đồng) mỗi tháng, các gói tầm trung dao động từ 3.000 đến 6.000 nhân dân tệ (11-22 triệu đồng). Trong khi đó, những chương trình cao cấp được thiết kế riêng như gói mà Taotao lựa chọn thường vượt mức 10.000 nhân dân tệ (38 triệu đồng) mỗi tháng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một cư dân mạng bình luận: “Bạn phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có thể đóng học phí cho thú cưng của mình? Chắc hẳn họ rất giàu có".

Một người khác viết: “Một số người sẽ rất tức giận khi thấy điều này. Họ thậm chí còn không chi nổi 12 nghìn nhân dân tệ mỗi học kỳ cho trường mẫu giáo của con mình".

Trong khi đó, một ý kiến khác chia sẻ: “Tôi từng thấy một chủ nuôi thú cưng ở Thâm Quyến trả 5.500 nhân dân tệ (20 triệu đồng) mỗi tháng chỉ để thuê người dắt chó đi dạo và tôi đã rất sốc. Sự nghèo khó thực sự hạn chế trí tưởng tượng của tôi".