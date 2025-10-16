Người chủ bật khóc khi tìm thấy chó cưng bị thất lạc 10 năm

(VTC News) -

Chú chó Peter, thuộc giống Poodle-Doodle lai của ông Edmon Lighthall (sinh sống tại thành phố Chicago, Mỹ) biến mất khỏi sân sau của gia đình vào năm 2015.

10 năm sau, vào ngày 22/9/2025, Lighthall bất ngờ nhận được tin nhắn đầy xúc động. Một tổ chức cứu trợ động vật thông báo rằng tìm thấy chú chó Peter đang lang thang trên đường phố. Chú chó vẫn đeo chiếc vòng cổ ngày xưa, vì vậy họ có thể quét mã vạch trên đó và tìm ra thông tin của người chủ.

Ông Lighthall liền liên hệ với Trung tâm kiểm soát động vật Hammond để tìm cách đưa chú chó trở về. Sau khi biết thú cưng đang ở tại một trạm cứu hộ chỉ cách nhà khoảng 45 phút lái xe, ông lập tức lên đường để đón Peter. Cảnh sát cho biết chú chó cưng của Lighthall đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe rất kém, may mắn hiện giờ mọi thứ đã tốt hơn.

Ông Lighthall vui mừng đoàn tụ chú chó cưng sau 12 năm thất lạc.

"Hoàn toàn không thể tin được... Nó bước ra, chào đón tôi gần như ngay lập tức. Tôi cảm thấy Peter nhận ra tôi ngay", ông Lighthall bật khóc khi chia sẻ về chú chó cưng.

Ông nói thêm rằng Peter còn thực hiện động tác chào quen thuộc. Nó xoay vòng rồi nằm phịch xuống trước mặt người chủ cũ. Ngay lập tức, Lighthall nhận ra đây chính là người bạn thân thiết của mình.

Sau đó, Lighthall tổ chức một bữa tiệc chào mừng ngày chú chó cưng Peter quay trở về. "Chúng tôi đã có một buổi dã ngoại, giới thiệu nó với một vài chú chó khác của gia đình và bạn bè. Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên", Lighthall kể lại.

Người chủ may mắn cho biết ông luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ gặp lại người bạn bốn chân thân yêu. Lighthall chia sẻ thêm: "Tôi đã luôn tin nếu Peter còn sống, mình chắc chắn rằng sẽ gặp lại nó. Tôi thường nói những điều như vậy với tất cả mọi người trong suốt 10 năm qua. May mắn là mọi thành viên gia đình và bạn bè vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ tôi để rồi phép màu xảy ra".

Câu chuyện về Peter và Edmon Lighthall không phải là trường hợp đoàn tụ chủ và thú cưng duy nhất. Vào tháng 9/2023, mạng xã hội nước Mỹ cũng xôn xao về trường hợp của chú chó Minion, được Tổ chức kiểm soát và chăm sóc động vật Hạt Maricopa (bang Arizona, Mỹ) giải cứu đưa về với chủ.

Chủ nhân của Minion đã tìm kiếm nó suốt hơn 12 năm. Khi ông đến nơi, nhân viên cứu hộ lo rằng Minion có thể mất thời gian để nhận ra. Nhưng ngay khi gặp lại, chú chó già nua và nhút nhát gần như đã chạy nhảy xung quanh, đuôi vẫy tít và chịu về nhà cùng chủ cũ.