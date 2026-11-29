(VTC News) -

Nếu chỉ nhìn lướt qua, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay những hình tam giác nhỏ nằm bên trong. Tuy nhiên, cái khó của câu đố nằm ở những hình tam giác lớn hơn được tạo thành từ việc ghép 2, 3 hay thậm chí 4 mảnh nhỏ lại với nhau.

Để không bị rối mắt, mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy chia theo kích thước và đếm lần lượt từ nhỏ đến lớn, hoặc đánh dấu từng vùng trong đầu để tránh bỏ quên các hình ghép ở hai nửa hình vuông. Đừng vội bỏ cuộc nếu lần đầu bạn chỉ đếm được 6 hay 8 hình - con số thực tế lớn hơn thế khá nhiều.

Hãy thử sức và kéo xuống phần bình luận để ghi lại đáp án của bạn, đồng thời xem có bao nhiêu người có cùng câu trả lời chính xác như mình nhé!

Có bao nhiêu hình tam giác trong bức hình?

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.