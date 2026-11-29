(VTC News) -

Trong tiếng Việt, việc nhầm lẫn giữa các từ có âm gần giống nhau khá phổ biến. Một trong những trường hợp dễ gây nhầm lẫn là “chật chội” và “trật trội”. Chỉ khác nhau ở phụ âm đầu nhưng hai cách viết này có thể khiến người dùng phân vân khi đặt câu.

Về mặt ngữ nghĩa, đây là từ dùng để diễn tả tình trạng không gian có diện tích nhỏ hẹp, thiếu chỗ trống hoặc chứa quá nhiều người, đồ vật, tạo cảm giác gò bó, không thoải mái. Từ này thường xuất hiện trong những ngữ cảnh nói về nhà ở, nơi sinh hoạt, môi trường làm việc.

“Chật chội” hay “trật trội” là hai cách viết dễ khiến người dùng phân vân. Tuy nhiên, chỉ có một cách viết đúng chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

Trong hai từ “chật chội” và “trật trội”, chỉ có một từ xuất hiện trong từ điển tiếng Việt.

Vậy, “chật chội” hay “trật trội” viết đúng chính tả? Đừng quên để lại câu trả lời ở phần bình luận và xem có bao nhiêu người suy nghĩ giống bạn.

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